Francesc Castanyer Brichfeus va néixer el darrer terç del segle XVIII a Banyoles, on el seu pare, Pau Castanyer, exercia de metge-cirurgià tot i que era originari de Camós. Possiblement va traslladar-se a la ciutat de l’Estany per aconseguir més clientela perquè segur que necessitava força ingressos tenint en compte que tenia vuit fills.

Sembla que Francesc va ser l’únic que va seguir els passos professionals del seu progenitor. Va estudiar medicina a la universitat d’Osca i, el 1794, li van concedir el títol de batxiller. A continuació va tornar a la seva vila natal, on va començar a exercir.

Aquella època va ser molt convulsa per a Espanya, tant per les guerres amb França i la invasió napoleònica com pel nefast regnat de Ferran VII. Davant la inoperància estatal, cada territori s’anava organitzant pel seu compte però, per evitar-ho, des de Madrid van voler portar a terme algunes iniciatives centralitzadores.

En l’àmbit de la salut pública, per exemple, es va voler controlar qui exercia les professions sanitàries. A tal efecte es va crear la figura del Subdelegat mèdic a totes les poblacions que fossin cap de partit judicial. La seva missió era assegurar-se que tothom de la seva zona que treballés en aquell sector tingués el títol i els permisos en regla per poder exercir. Aquesta mesura també implicava als anomenats «sangradors» i a les «parteres», és a dir, les llevadores.

Tal i com ha explicat el Grup de l’Arxiu Històric de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya en un article publicat a la revista Gimbernat l’any 2018, aquest cens tenia una doble funció. D’una banda pretenia combatre l’elevat intrusisme que hi havia al sector mèdic i de l’altra també era útil a les autoritats per saber a qui es podia cobrar els impostos per fer de metges i cirurgians.

Francesc Castanyer va ser nomenat el subdelegat per Banyoles, localitat on també va formar família. Es va casar amb Rita Costabella Lleopart i fruit del matrimoni va néixer, el 1804, Joaquim Castanyer Costabella que, una vegada va haver completat els estudis de secundària, va ingressar a la universitat per continuar la tradició familiar. El 1833 va obtenir el batxillerat en medicina i dos anys més tard, el 1835, la llicenciatura.

De la mateixa manera que van fer primer el seu avi i després el seu pare, ell també va exercir a Banyoles, mantenint la presència a la ciutat d’una de les nissagues més importants de la medicina local.

