Oriol Maspons i l’experiment únic de Cadaqués

Cadaqués va ser un experiment únic en tot Europa, en aquells moments no hi havia cap altre lloc com Cadaqués, on es trobava un grup de gent que combinava la inquietud intel·lectual amb l’esperit lúdic, i en el qual a més hi havia representada una gran varietat de disciplines més o menys relacionades amb l’art: escriptors, músics, arquitectes, fotògrafs, models, actors i actrius... I a sobre, la presència determinant de Salvador Dalí». Àlex Maspons va estiuejar a Cadaqués de nen, fins que tenia 10-11 anys, perquè els seus pares formaven part d’aquest grup de persones que a la dècada de 1960 van convertir la localitat altempordanesa en tot un punt de referència. De fet, el seu pare, el fotògraf Oriol Maspons (1928-2013), és un dels grans documentalistes d’aquell període en el qual l’anomenada gauche divine barcelonina va descobrir totes les possibilitats que oferia aquella petita població tan allunyada de tot que no tenia ni aigua potable.

Àlex Maspons porta ara al Museu de Cadaqués una exposició de fotografies de la localitat obra del seu pare, que forma part del festival InCadaqués 2021 i que es pot visitar fins diumenge que ve, dia 10 d’octubre. «Maspons va conèixer el poble abans i després de la construcció de la carretera, pel que va ser testimoni de la seva transformació amb l’arribada dels estiuejants», expliquen els organitzadors del certamen, i Àlex Maspons afegeix que «és el primer cop que organitzo una exposició del meu pare a Cadaqués, i em sembla que ja tocava. A més, serà una mostra especial perquè hi presentem nombroses imatges inèdites», afegeix el responsable de difondre l’obra del prestigiós fotògraf barceloní.

El Festival Internacional de Fotografia InCadaqués ha programat en l’edició d’aquest any un total de 23 exposicions de 35 autors nacionals i internacionals (procedents de 17 països) repartides en 20 galeries d’art i espais diversos de Cadaqués. Com expliquen els organitzadors, «a diferència de la resta de festivals, InCadaqués, que en les quatre edicions ha exposat més de 150 artistes, té la peculiaritat que totes les obres exposades es poden comprar»

En l’edició d’aquest any, i a més de la mostra d’Oriol Maspons, en destaquen una altra (la primera a Cayalunya, diuen) dedicada a Helmut Newton, «fotògraf de moda alemany i un dels fotògrafs més importants de la història», que es farà a la Sala de l’Amistat-El Casino; i una mostra sobre la relació de Dalí amb la fotografia i el cinema que es farà per primer cop als jardins de la casa de l’artista a Portlligat.

CADAQUÉS, LLOC DE FORMACIÓ

«Cadaqués va representar molt, per al meu pare, ell es va formar molt aquí», assegura Àlex Maspons, que admet que l’arribada de seu pare a la localitat va tenir un punt de casual: «En aquell temps, alguns persones de determinats cercles barcelonins hi van venir, els va agradar, i el boca-orella va contribuir a aquest massiva presència de persones de l’anomenda gauche divine». Més enllà de l’indiscutible aspecte lúdic de les trobades del grup (que tenia la discoteca Bocaccio de Barcelona com un altre dels seus principals punts de reunió, per a Oriol Maspons van suposar un aprenentatge en un moment en el qual encara s’estava formant com a fotògraf: «Totes aquelles trobades que feien, tot el que es parlava, era molt interessant, perquè eren persones de molt de nivell, i el meu pare sobretot escoltava, més que parlar».

En la mateixa línia, Àlex Maspons defensa que una altra de les grans escoles del seu pare van ser les trobades amb Salvador Dalí: «El meu pare va tenir una bona amistat amb Dalí i la seva casa era un punt de reunió de manera que hi passava moltes tardes, algunes parlant amb Dalí, d’altres assistint a les seves festes, d’altres retratant el que hi passava, el que feia Dalí».

Àlex Maspons va deixar d’anar a Cadaqués de nen amb 10-11 anys perquè els seus pares van començar a estiuejar a Eivissa: «Allà va trobar una illa amb unes condicions similars a les de Cadaqués, on convivien els estiuejants forans i els habitants autòctons, també amb uns costums molt arrelats i encara molt ben conservats. Però a l’Eivissa d’aquell temps hi faltava el component intel·lectual que hi havia a Cadaqués». Malgrat això, «al meu pare li agradava molt retratar tot allò proper que trobava en un indret, tot allò autòcton, i posar-ho en contrast amb els canvis que arribaven amb la modernitat que portava el turisme, i aquí sí que hi ha fotos en les quals a vegades es fa difícil distingir si es tracta de Cadaqués o d’Eivissa». En aquest sentit, apunta sobre l’obra del seu pare que «reflectia molt bé com era l’Espanya d’aquell moment i la que venia després».

Malgrat el trasllat de Cadaqués a Eivissa, Àlex Maspons pensa que el seu pare «sempre es va considerar molt lligat a Cadaqués, i de fet hi va continuar anant posteriorment, encara que ja era per fer-hi treballs concrets, per fotografiar-hi algunes coses, per encàrsecs, etc...».

Va ser gràcies a mantenir-hi el contacte que, segons Àlex Maspons, Oriol Maspons va arribar a la conclusió de quines havien estat les causes que havien transformat Cadaqués fins a convertir-la en la localitat eminentment turística que és avui (tot i la indestriable relació que manté amb l’art, com ho demostren festivals com InCadaqués i tantes altre activitats): «El meu pare deia que Cadaqués es va començar a espatllar per culpa dels americans, que hi van construir una potabilitzadora d’aigua, i a partir del moment que hi va haver aigua potable, Cadaqués es va omplir de famílies amb nens petits. ‘Això va espatllar Cadaqués’, deia sempre», rememora Àlex Maspons, que afegeix un altre element que el seu pare considerava determinant en els canvis a Cadaqués: «Quan van arreglar la carretera». D’aquesta manera, «per al meu pare Cadaqués es va acaba a principis de la dècada de 1980, però sempre va marcar la seva trajectòria; tota la carrera del meu pare va estar marcada per Cadaqués».

De fet, un dels aspectes de Cadaqués que va n atreure els integrants de la gauche divine va ser que es tractava d’una localitat aïllada, molt difícil d’arribar-hi: «Només hi havia alguns turistes francesos i res més, tret de la gent que hi vivia, la majoria pescadors i pagesos. I poc a poc, amb el boca-orella, totes aquelles persones joves de Barcelona, molt actives i preparades, van anar formant a Cadaqués un nucli que s’aprofitava de l’atmosfera tan especial que hi havia a Cadaqués, en part per aquest aïllament per la dificultat per arribar-hi. Tot plegat feia que resultés un lloc molt exclusiu que tota aquella tropa d’intel·lectuals van acabar fent seu».

Àlex Maspons, fill i hereu del llegat fotogràfic d’Oriol Maspons, rep des del 2019 l’assessorament de la Fundació Photographic Social Vision, una entitat sense ànim de lucre «compromesa en divulgar i potenciar el valor social de la fotografia documental i el fotoperiodisme». Al seu web, l’entitat descriu Maspons com un «reconegut retratista de l’anomenada gauche divine, el treball del qual va abastar tot tipus de gèneres, exercint un paper clau en la renovació del llenguatge fotogràfic a Espanya durant les dècades dels 50 i 60».

Aquesta biografia del fotògraf continua explicant que «Maspons va ingressar el 1951 a l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya. El 1955 es va traslladar a París, on freqüentava els ambients fotogràfics. En tornar a Barcelona, es va fer professional i va formar societat amb Julio Ubiña. Es va dedicar al reportatge, al retrat, a la moda i a la publicitat. Va treballar per a La Gaceta Ilustrada, L’Oeil, Paris-Match, Boccaccio, Expression i Elle, entre altres revistes. Va publicar una gran quantitat de llibres, entre els quals destaquen els editats per Lumen en la col·lecció Palabra e Imagen: Toreo de salón, amb Julio Ubiña i textos de Camilo José Cela; La caza de la perdiz roja, amb textos de Miguel Delibes, i Poeta en Nova York, sobre poemes de Lorca».