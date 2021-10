Un amant de les humanitats

Com ha anat l’estiu? Ha afectat la cinquena onada? Ha afectat, però el seu efecte ha estat bastant menys important que el que va tenir la segona onada l’estiu passat. El turisme nacional a Balears, que és la nostra principal demanda de turisme, està bé, està fort i està dinàmic.

I si es compara amb els nivells precovid? Des que es van aixecar les restriccions hi ha hagut més mobilitat, més trànsit, i podem dir que el turisme aquest estiu, que és turisme nacional, pel que fa a Balears, ha anat millor que l’any 2020 i millor fins i tot que l’any 2019.

No tots els mercats s’han reactivat tan ràpid… No. Hi ha una part important del nostre mercat que afecta el nord d’Àfrica i que s’ha vist encara castigat. L’Estret ha continuat anant malament, i això suposa gairebé dos milions de passatgers, el 50% del nostre trànsit el 2019. El problema ha estat amb el nord d’Àfrica on la mobilitat ha estat zero perquè les fronteres estan tancades. Només s’hi han mogut mercaderies. Estem esperant amb ansietat que els trànsits amb el Marroc es recuperin perquè és una part molt important de la nostra activitat. Aquí hi ha hagut un component Covid i hi ha hagut un component polític relacionat amb la crisi oberta entre el Marroc i Espanya. L’any, dins del dolent que ha estat, ha anat millor que el 2020 i ens ajudarà a posar el resultat en negre perquè l’any passat, com totes les companyies dedicades al transport de passatgers, vam incórrer en pèrdues.

Va ser un any molt dur. L’arribada de les restriccions va forçar la màquina a nivell d’ajustos per preservar la caixa. I hem de reconèixer que els instruments dissenyats pel Govern, els ICO i els ERTO, que no van estar a la crisi del 2008, també han facilitat la «digestió». Per a nosaltres aquesta crisi ha estat dolenta perquè hem perdut diners. Però hem sabut capejar-la bé, sense estrès de liquiditat, i fent esforços d’ajust en totes les àrees.

El preu del combustible hi va ajudar… El 2020 va haver-hi una ajuda molt important per al nostre sector i és que el combustible va estar molt barat, cosa que no passa ara. El combustible en la nostra activitat té un pes molt important -pot arribar el 30% de l’estructura de costos- i qualsevol fluctuació en el preu condiciona el compte de resultats. El combustible ens va ajudar i vam haver de recórrer relativament poc a la figura de l’ERTO. Vam mantenir plantilla, vam fer un ERTO durant tres mesos per a una part de la plantilla però, com que gaudim d’una bona posició de caixa, vam complementar fins al cent per cent tots els salaris.

A Baleària la crisi la va sorprendre en fase expansiva; com ha afectat les inversions? Cap dels nostres plans en marxa s’ha aturat. Hem continuat la remotorització -la conversió de motors dièsel o fuel-oil en motors de gas natural liquat (GNL)- en sis dels nostres vaixells amb una inversió de 15 milions en cadascun; hem construït un nou vaixell que es va incorporar l’estiu passat, l’Eleanor Roosevelt, que és el primer fast ferry del món amb motors de GNL, i mantenim les inversions previstes en les noves terminals dels ports de València i Barcelona. La perspectiva no és dolenta i seguirem en aquest cicle d’inversió sempre que els nostres comptes el suportin. Enguany serà bo, però els pròxims anys, l’alça en els preus del combustible i, sobretot, del GNL pot convertir-se en un llast.

Com trastoca els seus plans el cost de l’energia? Està afectant companyies com la nostra que hem invertit en sostenibilitat. Quan vam decidir apostar pel GNL, aquest era més barat que el petroli. Això s’ha invertit d’una manera exagerada. El GNL és una aposta estratègica de Baleària per la defensa del planeta, per la sostenibilitat mediambiental, com a empresa alineada amb el pacte mundial de l’ONU des de fa 12 anys. El nostre full de ruta està amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. I el GNL, fins i tot sent un combustible fòssil, és un combustible que no emet gasos contaminants com el sofre o l’òxid de nitrogen, que elimina en un 85%, les partícules en un cent per cent, i que redueix entre un 30 i un 35% totes les emissions de CO₂.

No perden de vista energies encara menys contaminants com l’hidrogen verd. Tot apunta al fet que l’hidrogen sigui l’energia del futur, però actualment no ho és perquè no és factible des del punt de vista tècnic i econòmic. El GNL és un combustible de transició que ens ha de portar a una altra mena d’energia. I sembla evident que és l’hidrogen l’energia que ens pot permetre més endavant una descarbonització total. L’objectiu d’aconseguir el 2030 un 40% menys d’emissions de CO₂ a l’atmosfera és el camí en el qual ens trobem. Hem aconseguit ja en molts d’aquests vaixells baixar un 30% i per altres sistemes mirarem de baixar fins al 40%. El GNL es pot barrejar amb l’hidrogen i nosaltres podríem incrementar en un 10% la nostra reducció d’emissions injectant hidrogen al GNL, amb el que ja arribaríem a l’objectiu del 40%.

La meta de Baleària és convertir-se en un operador global? Sí. Volem ser globals. Ara estem treballant en sis països, i demà intentarem estar en més. Tenim la ferma i decidida vocació de créixer i convertir-nos en una solució global. Ja ho vam fer el 2010 quan vam saltar als Estats Units. Aquesta crisi ha tornat a frenar-nos, però tenim espais de creixement. Entenem que allà on s’obren noves línies marítimes, s’obre la possibilitat del lliure comerç, i el lliure comerç aporta desenvolupament.

El món és molt gran, on en concret vol créixer Baleària? Al Carib. A les illes de Centreamèrica. Allà hi tenim un ferry que connecta els EUA amb Bahames, que és la nostra «pica a Flandes». Intentarem traslladar-hi ferrys i portar-hi desenvolupament econòmic. Al Carib, que és tercer món, no hi ha connexió marítima per anar d’una illa a una altra. Hi ha contenidors que van repartint d’un costat a un altre, però no existeix una xarxa de distribució diària eficient. Per anar d’una illa a una altra, has d’agafar un avió i anar a Panamà, i de Panamà a l’illa del costat. Si no hi ha relació entre persones, de coneixement, de cultura, de lliure comerç, al final cada illa és una autarquia. Tenim moltes pegues burocràtiques allà, perquè els EUA per raons justificades és un país molt gelós de la seva seguretat, però creiem que tenim un espai.

I Cuba? Teníem un projecte, amb l’obertura d’Obama, de començar amb Cuba i se’n va anar en orris amb l’arribada de Trump.

I pretenen reprendre’l ara, amb Biden? Tenim ja dues llicències OFAC americanes per a anar a Cuba. De fet, vam anar-hi per obrir un projecte amb Cuba i un altre projecte entre República Dominicana i Puerto Rico, però Puerto Rico va ser arrasada dues vegades per huracans. Tenim també un projecte entre Key West (Florida) i l’Havana, i un altre entre Tampa i Key West. És un projecte complicat perquè als EUA les lleis Torricelli i Helms Burton, que són les del bloqueig, són molt proteccionistes i no pots portar vaixells que no estiguin construïts als EUA amb bandera americana. I encara que ara aquests projectes estiguin en letargia, tenim també projectes dins de les illes Bahames, projectes entre Puerto Rico i les illes de Colobra i Vieques, i projectes a les Antilles franceses. HI tenim un pla per desenvolupar.

I sense perdre de vista el Mediterrani, imagino. Sí. Entenem que tenim un espai de desenvolupament important al Mediterrani, entre el sud d’Europa i la cornisa nord-africana. Estem en unes línies conflictives amb el Marroc i Algèria. És la frontera on la diferència de renda és la més gran del món. Estem a Ceuta i Melilla, però també a Tànger, Nador i Mostaganem. És la frontera més conflictiva del món perquè hi ha els dos problemes més grans que té la Humanitat: el problema nord-sud, que és el problema de la immigració, i el problema del terrorisme gihadista. Nosaltres al Mediterrani, amb Algèria, amb el Marroc, amb Tunísia, crec que tenim moltes possibilitats de desenvolupament futur perquè hi ha necessitats latents que avui estan frenades per temes polítics. Creiem que les línies marítimes de ferrys són cordons umbilicals de lliure comerç que exerceixen de vasos comunicants econòmics, polítics, socials i culturals.

No miren a Europa? També hi ha necessitats de creixement entre el nord d’Espanya i el nord d’Europa, fins i tot Anglaterra, perquè el transport marítim està cridat a ser el transport alternatiu a la carretera. Creiem que aquí tenim també una oportunitat de desenvolupament.

Planeja Baleària construir nous vaixells? Sí. Encara no s’ha concretat, però treballem fins i tot en el vaixell elèctric o híbrid per a línies curtes com Eivissa-Formentera.

El vaixell elèctric? Per a trajectes molt llargs i molt exigents en velocitat, no és competitiu. Però hi ha rutes que no són exigents en velocitat i tenim un projecte per desenvolupar vaixells elèctrics o híbrids. Estem estudiant un híbrid, un vaixell que pugui tenir emissions zero quan entra al port i que després, durant la travessia, vagi a una velocitat molt ajustada perquè el consum i les emissions siguin mínimes, al mateix temps que va carregant aquestes bateries que necessitarà quan arribi a port. No puc dir si es concretarà en un mes, en sis mesos o en un any, però en rutes curtes, com Eivissa-Formentera, Algesires-Ceuta, Algesires-Tànger o Alcudia-Ciutadella, sí que podem començar amb híbrids. Són vaixells que, en un futur, poden evolucionar a més cap a elèctrics cent per cent en el moment que hi hagi bateries.

El turisme s’ha vist molt colpejat durant la pandèmia, es podrien haver fet millor les coses? Clar que es poden fer millor. Aquí i a tot el món. El desconeixement al qual ens hem enfrontat era absolut. Era necessari que el 14 de març de l’any passat es decretés a la Comunitat Valenciana el tancament total i la reclusió de tots els ciutadans? No. No, però vist ara, és clar. En aquell moment el problema estava a Madrid. Madrid era la que tenia un problema greu pel seu cosmopolitisme, per l’arribada d’italians. Era necessari tancar Espanya tant de temps? Si hagués passat ara, no… però la incidència llavors ni es mesurava. I estàvem tots tancats perquè no sabíem a què ens enfrontàvem. Va ser un error? No. Va ser una mesura preventiva, i com aquesta moltes perquè ens enfrontàvem a un desconeixement total. En situacions així és necessari un esperit de col·laboració. Criticar per criticar, no.

I creu que els professionals del turisme, sent un sector tan essencial per a l’economia espanyola, haurien d’haver estat vacunats abans? Si els vaixells estem subministrant a les illes i dels viatges dels vaixells en depèn que arribin als supermercats la carn i el peix, fixa’t si els vaixells no haurien d’haver estat catalogats d’essencials. Jo he estat a punt d’aturar vaixells per temes de la Covid, però aturar un vaixell en un moment determinat significava deixar sense oxigen a Melilla. S’han hagut de realitzar tantes normes i de manera tan urgent, que s’ha hagut d’entrar en contradiccions. Però no estic -insisteixo- en la posició de criticar, estic en una posició comprensiva.