És un cava de deu anys d’envelliment, amb raïm de vinyes velles de 50 anys, que Canals & Munné presenta com la gran novetat no sols d’aquest any 2021, sinó dels 106 d’història del celler. Elaborat al 100% amb la varietat penedesenca xarel·lo. Segona fermentació amb tap de suro natural de molt bona qualitat, amb un envelliment de 120 mesos, des de la seva collita el 2011. Presenta un color or intens. Aroma lleugera que recorda els torrats i les espècies. En boca és molt equilibrat, amb cos i estructura excepcional i una finíssima bombolla gairebé inapreciable en el paladar. Porta una placa especial X10 i es presenta embolicat amb paper de seda i estoig de fusta. Un cava de producció limitadíssima digne d’una ocasió única, apropiat per a un regal de bon gust i per apreciar la seva qualitat de luxe. Recomanem beure’l una mica fresc amb altres persones coneixedores d’un cava de gran reserva i gaudir de les seves qualitats organolèptiques. Una copa per prendre poc a poc, per allargar una sobretaula d’un dia de tardor.

El celler elaborador: Canals & Munné és una petita empresa centenària i familiar dedicada a l’elaboració de vins i caves des del 1915, quan Josep Canals Capellades, besavi de l’actual enòleg Oscar Canals, va iniciar l’activitat. Els seus vins i caves han estat guardonats en diferents concursos nacionals i internacionals. Canals & Munné és a més un centre importantíssim d’enoturisme, per conèixer el món del cava i del vi. Una visita guiada que permet descobrir més de 100 anys d’història, avui convertit en el «Gran Centre d’Oci Canals & Munné», on gaudir dels seus vins i caves i de la gastronomia local. Canals & Munné es més que un celler i mereix una visita.

Any: 2011

D.O.: Cava

Raïm: Xarel·lo

Graduació: 12,5º

Preu aproximat: 100 €