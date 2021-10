Els ambulants postals

Un dels capítols més interessants de tot el món filatelista i postal, aquí i arreu, va ser el de la correspondència a través de les xarxes ferroviàries, aleshores les més ràpides i efectives atès que els mateixos combois, tant li feia la seva categoria, recollien, gestionaven i lliuraven a totes les estacions de llurs recorreguts el gran volum de correu, el qual i d’ençà els darrers anys, ha anat minvant fins a convertir-se en una mínima expressió.

Aquells trens estaven dotats d’una oficina postal pròpia, fins i tot els més petits, que aquí es coneixien com a «carrilets», dels quals a la demarcació gironina n’hi va haver tres, els de Palamós, Olot i Sant Feliu de Guíxols, el primer d’ells amb un ramal inclòs que arribava fins a Banyoles. En aquests ben reduïts habitacles, quan es tractava dels esmentats trens de via estreta, els carters feien mans i mànigues per recollir, classificar, obliterar i lliurar a les corresponents estacions destinatàries el tràfec postal, en altres èpoques gaudint d’un important volum, quan encara no havien arribat massivament els moderns mitjans de comunicació.

El cuny amb el qual inutilitzaven els segells del previ pagament de les cartes i paquets era de forma hexagonal, i dividit en tres parts: la indicació i direcció de la conducció -amb exprés, ascendent, descendent- , les ciutats cap i cua del recorregut, i al mig la data. Aquest format estava exclusivament reservat per al trànsit ferroviari, dotant-lo en conseqüència d’una particular personalitat, que tant ha cridat l’atenció durant un segle i mig als usuaris i als aficionats filatelistes.

De manera oficial al nostre país, el servei ambulant moriria el 30 de juny del 1993, a través del trajecte Madrid-Màlaga, tot sortint de l’estació de Chamartín el popular comboi Estrella 840 «Costa del Sol», amb dos cotxes postals agregats, els números DGCT P3-3039 i DGDC P3-3072. Durant tota aquella històrica nit, els funcionaris encarregats no pararien de classificar i d’encunyar una ingent correspondència preparada per la gent amb motiu de l’ocasió, la major part de la mateixa expedida a títol commemoratiu i nostàlgic.

En les il·lustracions que reproduïm s’hi pot veure l’interior d’un gran ambulant de primers del segle XX, amb nombrosos carters treballant; i el sobre de record de l’exposició presentada l’any 2017 a Sant Feliu, coincidint amb el 125è aniversari del seu tren.