Quan aquells homes se’ls van endur va saber que havia arribat la seva hora. No podia ser d’una altra manera. Des del moment que va obrir els ulls al món, tota la seva vida havia estat marcada pels mesos de setembre. La mort no seria una excepció.

Jeroni Hors Planas va néixer el dia de la Mercè de 1882 a Peralada. Els seus pares eren pagesos de procedència modesta i, com solia passar en aquella època, per donar un futur als seus fills se’ls feia seguir la carrera religiosa. Aquest va ser el cas de Jeroni, que va ingressar a l’orde dels maristes el 1897, quan tenia quinze anys. Després de dos anys, va fer la professió de fe temporal fins que, finalment, el 20 de setembre de 1903, va celebrar els vots perpetus, escollint Honorio com a nom de religió. Així esdevingué membre de ple dret d’aquella congregació. Faltaven quatre dies perquè complís els vint-i-un anys.

Durant l’època no s’ha pogut concretar on va ser destinat. Sí que se sap, però, que va anar a treballar com a docent a Dènia. En aquella localitat alacantina, el marista Esteve Llover Torrent, fill de les Planes, va fundar-hi el col·legi Sant Joan Baptista. El centre educatiu va funcionar sense complicacions fins que va esclatar la guerra civil, el juliol del 1936. L’alçament feixista de Franco va generar una reacció de violència i persecució religiosa. A Dènia això va obligar a dispersar la comunitat marista.

Jeroni Hors va optar per tornar a Catalunya i buscar-hi refugi. Segurament per aprofitar la xarxa de solidaritat que es va teixir entre catòlics i famílies amb parents de l’estament eclesiàstic. Gràcies a això va trobar refugi en una fonda que hi havia al carrer Escudellers de Barcelona. La regentava un home que tenia un germà carmelita, que va compartir recer amb Hors i també amb el saltenc Jaume Pi Carreras. Igual que el de Peralada era marista i, a més, director de l’escola que la congregació tenia a Sabadell.

Segons les informacions publicades sembla que van ser descoberts per altres hostes de la mateixa fonda i van ser denunciats. Un comitè antifeixista va detenir els tres religiosos i al propietari de l’establiment, que poc després va ser alliberat. Algunes fonts afirmen que els monjos foren torturats perquè es pretenia que confessessin on s’amagaven altres companys.

Finalment van ser assassinats el 17 de setembre de 1936. A Jeroni Hors Planas, el germà Honorio, li faltava una setmana per fer els cinquanta-quatre anys.

Mig segle després, el 1998, el seu cas es va incloure en un dels processos de beatificació col·lectiva que ha portat a terme l’Església Catòlica per honorar la memòria dels seus morts durant la guerra.