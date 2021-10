El dia 4 d’octubre passat va tenir lloc a l'Alfolí de la Sal de l’Escala una Jornada Professional titulada «Anxova 5.0», i subtitulada «La Re-Evolució generacional en la indústria artesanal i la immersió de l’anxova dins el món del turisme». S’hi va debatre sobre la història, la cultura i la tradició de l'anxova, a fi de crear sinergies envers aquest producte estrella de la gastronomia catalana. L’acte va ser conduït per Pep Palau, i va comptar amb la presència i participació de diverses personalitats guardonades amb l’«Anxova d'Or», així com representats del sector anxover local, historiadors i periodistes. Les conclusions de la Jornada, estructurada sobre forma de diàlegs (indústria anxovera, saladors i restauradors), el valor de l'anxova com a recurs cultural, gastronòmic i turístic (historiadors i anxovers) i amb quatre maneres de tastar l’anxova (preparades pel restaurador Jordí Sabadí i el sommelier Rafel Sabadí), varen anar a càrrec d'un servidor.

Els Catarres cantaven una cançó que es va fer famosa, sobre una choni de Castefa (Castelldefels), Jenifer, que començava «Jo que sóc més català que les anxoves de l'Escala»... En efecte, les anxoves salades o confitades de l’Escala (ara també n’hi ha en oli) són el gran producte de referència català, que en la restauració sempre s’hauria de tenir en compte (en canvi veiem massa fer servir i anunciar les anxoves del Cantàbric).

Josep Pla va escriure: «No cal dir, d’altra banda, que a la població [l’Escala] hi ha importants salins de peix, anxoves de record no diré inesborrable, perquè això ens portaria a confondre les anxoves amb el primer amor, però sí força dilatat» (Guia de la Costa Brava). També va escriure: «Les anxoves confitades, en el litoral, són conegudes des de temps immemorials. En moltes cases particulars es confitaven anxoves, i a casa, no hi faltaren mai. Fou la nostra economia familiar el que creà els pots d’anxoves de vidre blavís -que no tingueren comparació possible. Salar anxoves, o menjar una anxova, són, entre nosaltres, encara avui, frases correntíssimes.» En aquest, i en d’altres passatges, Josep Pla lloa les anxoves confitades (en salaó). La Denominació d’Origen durant un temps va portar el nom d’«Anxoves de l’Escala», que és on hi ha els salins de referència, i el famós i històric Alfolí de la Sal, que un servidor va contribuir a conservar quan treballava a l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes, amb l’impuls de Josep Tero i Lourdes Boix.

De forma similar se’n fan a Cotlliure, a la Catalunya Nord, a tota la Costa Brava -Cadaqués, Begur, Roses, Palamós, Blanes...- i fins a Vilanova i la Geltrú, així com a Castelló de la Plana, al País Valencià (on se’n fa un entrepà molt particular, la Rua).

Si no disposem d’anxoves en sal, les podem substituir per les conservades en oli, procedents tant de Catalunya com de Cantàbria, el País Basc, etc., però no es tracta pas del mateix producte ni de la mateixa qualitat. Es poden fer servir en plats diversos, amanides, farcits, per fer arrossos, coques, fullats (com el de Cotlliure) i salses. Altrament, les anxoves italianes amb sal són més eixarreïdes que les catalanes, i semblen més aviat indicades per cuinar que no pas per menjar directament. Van ser saladors italians i catalans els qui van ensenyar els bascos i càntabres a elaborar anxoves.

De les anxoves fresques també se’n diu seitons o aladroc. Els seitons en vinagre («boquerones», en espanyol) són, actualment, una elaboració també popular. Amb les anxoves fresques -a l’Escala mateix- els pescadors en fan un suquet deliciós, que trobem per tota la costa -fins a Cadaqués-. També se’n fan fideus. I amb les anxoves confitades se’n fa un arròs -arròs a la piula-, a Cadaqués. A Cotlliure, Catalunya Nord, terra d'anxoves, fan el Fullat de Cotlliure i l’Anxovada, una amanida amb pebrots escalivats i ous durs.

Una gran aportació del gran cuiner Josep Mercader va ser la torrada amb samfaina i anxoves, així com les espines d'anxova fregides -una elaboració que els pescadors ja feien-. També són delicioses les anxoves amb pa amb tomàquet o en entrepà, o formant part de les amanides- com l’anomenada «Mixta»-.

A Itàlia en treuen un gran partit i en fan salses -com la dels spaghetti alla puttanesca o la salsa pizzaiola-, la vedella amb salsa de tonyina i anxoves (Vitello tonnato) i salses calentes per sucar verdures. A Mallorca les combinen amb sobrassada.