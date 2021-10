Castell del Remei presenta nous projectes que miren als orígens. El vi dolç de verema tardana neix com l’exclusiu nèctar del celler més antic de Catalunya en vins de criança. És un vi de color groc ambre, dens i brillant. Domini de fruites blanques en almívar i mel. Records d’albercoc i préssec madur, codony i orellanes amb un lleuger fons de crema torrada i fruit sec. En boca es sedós, vellutat, molt llaminer, amb notes de melmelada i cítrics confitats. Darreregust persistent, atractiu i vibrant. Procedeix de raïms de la varietat Petit Manseng veremats a mà a finals d’octubre de 2019. El raïm es deixa pansificar sobre canyissos durant 70 dies dins el celler, sempre a cobert i amb una bona ventilació per a una òptima conservació. Amb aquest procés, es redueix el volum del raïm i es concentren els sucres, aconseguint tan sols un 30% de rendiment i més complexitat i aromes per al vi. La fermentació és natural, amb llevats autòctons, fins que s’atura per si sola. Envelleix en una única bota de roure francès durant un any. El resultat és una autèntica joia enològica. Un vi naturalment dolç, sense cap manipulació i de producció limitadíssima. Es presenta en ampolles de 37,5 cl. L’etiqueta combina l’elegància amb informació del producte i la seva elaboració. Inclou un estoig singular, de color blanc i groc que el fan ideal per a regals de bon gust. També han presentat com a novetat el primer monovarietal de la firma: un vi negre elaborat amb raïms de Garnatxa Negra de la finca Alts del Castell.

El celler elaborador: Castell del Remei va iniciar la seva activitat vitivinícola l’any 1780 a Penelles (Lleida). Actualment, sota la direcció de Tomás Cusiné i Xavier Cepero, elabora vins blancs i negres amb les marques Gotim Bru, Oda, Gotim Blanc i 1780, emparats per la D.O. Costers de Segre. Participa habitualment al Concurs Girovi amb molt bons resultats. També es una destinació enoturística única, que cal visitar. Aquest any ha rebut la certificació «Biosphere» de turisme responsable i sostenible.

Any: 2019

D.O.: Costers del Segre

Raïm: Petit Manseng

Graduació: 10,5º

Preu aproximat: 43 € (ampolla de 37,5 cl.)