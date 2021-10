Els productes de Girona Excel·lent

Vdegust

Mas Can Carlina, SL

www.vdegust.cat

Can Carlina és una empresa de Cornellà del Terri especialitzada en el cargol bover (Helix aspersa), el més apreciat per a les cargolades. L’estiu del 2017 van començat l’activitat, amb la comercialització de cargols cuinats i refrigerats. El 2020 van idear el cargol en conserva, cuinat amb oli de gira-sol, espècies, plantes aromàtiques i aigua amb sal. Es troba en pots de vidre de diferents mides i només cal escalfar-lo i menjar-se’l a cremadent o amb l’amaniment que es vulgui.

Aigua de Salenys

Aigua de Salenys, SL

www.salenys.com

El 1823, després de descobrir-se la deu al mig de les Gavarres, ben a prop de la Vall d’Aro, va començar la comercialització de l’Aigua de Salenys. Durant el segle XIX, aquesta aigua de mineralització alta, però amb contingut de sodi baix, va ser distribuïda en barrils. El 1902 van començar a envasar-la en ampolles de vidre, perquè conserva millor el seu gas natural.

Cafès Cornellà

Pere Cornellà. SAU

www.cafescornella.com

L’obsessió pel millor cafè exprés ha portat Cafès Cornellà a sumar-se a projectes socials i compromesos amb els productors, buscant una finca concreta per conrear un cafè per a un cafè exprés extraordinari. Així va arribar a la finca Akha Hill Tribe, de la zona de Dong Pangkhon, a la regió tailandesa de Chiang Rai, on conreen les varietats aràbigues caturra, bourbon i típica, amb els certificats ecològic i de comerç just. Al primer glop, apareix el mango i, tot seguit, el cardamom i un ventall enorme de sabors tropicals. De seguida s’entèn per què es consideren els cafès més saborosos del planeta.