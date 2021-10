Les despulles de Sant Narcís

Tal dia com ahir, 23 d’octubre, de fa deu anys vam publicar en aquest Dominical del Diari de Girona un reportatge, escrit conjuntament amb Alfons Petit, en el qual mostràvem un seguit d’imatges, la majoria d’elles inèdites, a través d’una sèrie de fotografies sense format de postal ni comercialitzades, procedents del nostre arxiu personal i corresponents als ossos perduts de Sant Narcís. Aquestes imatges les acompanyàvem amb una completa narració històrica del que va esdevenir aleshores al voltant del que es conservava físicament de la figura del sant.

Un dels primers actes vandàlics ocorreguts a Girona només d’esclatar la guerra civil espanyola arran del cop d’Estat del bàndol nacional, va ser el de les destrosses del mobiliari de la basílica de Sant Feliu, en la capella de Sant Narcís de la qual s’hi ubicava des de temps immemorials el sarcòfag del patró de la ciutat. Per constatar que aquesta invasió no hagués afectat la integritat d’aquest monument històric, es creà una comissió formada per quinze persones, amb professionals com metges, notaris, arqueòlegs i funcionaris de la Diputació, que obririen el 21 d’agost del 1936 el sepulcre.

Aquesta representació d’autoritats, encapçalada pel director general dels Museus d’Art de Catalunya, Joaquim M. Folch i Torres, i pel responsable del Comitè de Registres i Incautacions de Girona, Anastasio Viguera Murillo, estava formada per Emili Blanch Roig, Carles Palol Feliu, Francesc Riuró Llapart, Joan Turon Algans, Eduard Fiol Marquès, Pere Vallmajor Perpinyà, Pau Planas Prats, Joan Subias Galter, Ricard Ros Simó, Xavier Casadevall Fuster, Manuel Grau Mas, Llorenç Busquets Ventura, i Ricard Giralt Casadesus. L’acta aixecada exposava amb tot detall les restes, els ossos conservats i les ornamentacions, que assabentaven entre altres coses de que el cos no romangué momificat segons deia la llegenda.

Uns dies després d’aquesta inspecció, les restes van ser exposades a la biblioteca municipal situada a la Rambla gironina, però van desaparèixer un dia a la nit, i mai més se’n va saber sobre els autors, i les circumstàncies o conservació de les mateixes. Uns deien que van ser cremades; d’altres, que s’havien llençat al riu Onyar; i també que possiblement haguessin estat enterrades en algun lloc desconegut. Gràcies al reportatge gràfic que va fer un dels membres de la comissió a títol personal, podem tenir constància de l’esdeveniment històric. Reproduïm una de les instantànies, i un dels gravats que per aquella època imprimia Tipografia Carreras.