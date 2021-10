Daniel Palacio sempre ha estat orgullós del seu pare, Santiago, i no li importava treballar amb ell, però quan va acabar els seus estudis es va negar a incorporar-se a Mosto Greip, l’empresa que va fundar el seu progenitor: «Em produïa vergonya anar-hi sense tenir cap experiència laboral només per ser fill de l’amo».

Al final, la vida el va portar a treballar amb el seu pare, però no en l’empresa de mostos, sinó a Tutti Pasta, on ell ha pogut des del principi deixar la seva petjada. Un dia el seu pare, després de visitar una fira a Itàlia, li va dir que havia vist una màquina de fer pasta i li va proposar muntar amb ella un negoci. Allò li «va sonar a música celestial» i es van posar a la feina per a fundar Tutti Pasta.

Daniel Palacio és un home rialler, optimista, emprenedor, simpàtic, enraonador i transparent. Una persona que treballa per viure, no a l’inrevés, que posa a la seva família per davant de la feina i a qui no li falten aficions.

Una de les seves passions és el fogó -va ensenyar a cuinar a la seva dona- i una altra, els viatges. Li agrada conèixer cultures molt diferents i ha viatjat per plaer a mig món. Fa ioga perquè «em senta bé», surt a caminar perquè «és sa», se sent atret per la medicina, admira l’art i dedica temps al seu petit jardí.