D’un bonic i atractiu color cirera, que recorda el rubor amb el qual es tenyeix el cel durant l’albada. Aspecte cristal·lí amb bombolles fines de bon despreniment. Aroma molt elegant i atractiva que recorda les cireres, els gerds i la fruita vermella de bosc. En boca és suau, vellutat, saborós i golós. Equilibrat, amb una bona entrada i pas de boca fàcil, sec i atractiu. Llarg i harmònic darreregust. Elaborat al 100% amb la varietat Garnatxa negra. Criança de més de 12 mesos a les caves de l’empresa. Aquest cava és un bon exemple de la idoneïtat de la varietat Garnatxa per a l’elaboració de caves rosats: proporciona la frescor, la fruitositat i la vinositat que han de tenir. El procés de segona fermentació i criança en ampolla (mètode tradicional ) proporciona l’estructura i elegància que caracteritzen un cava rosat d’alta qualitat. El Mascaró Brut «Rubor Aurorae» és molt apreciat pels consumidors de cava rosat i wine- lovers per la seva sedositat, elegància, suau estructura i final harmònic. Presentat en ampolla de vidre transparent que destaca el seu elegant color. Recomanat per beure’l fresquet com a aperitiu i a tota hora. Bona harmonia amb unes gambes de Palamós a la planxa i marisc de clova.

El celler elaborador: Mascaró, ubicat a Vilafranca del Penedès, és des de 1945 elaborador de vins i destil·lats. Són molt coneguts pels seus caves de qualitat i pel famós brandy Mascaró, que figura a les barres dels millors establiments d’hostaleria. El 1988 s’incorpora a l’empresa Montserrat Mascaró, filla d’Antoni Mascaró, i el succeeix en la direcció del celler. Actualment es manté com una empresa totalment familiar. Participa habitualment al Concurs Girovi. A l’edició del 2021 va obtenir Medalla de Plata amb el seu cava Brut Nature «Pure» 2017.

Any: 2020

D.O.: Cava

Raïm: Garnatxa negra

Graduació: 12,5º

Preu aproximat: 12 €