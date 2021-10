Els productes de Girona Excel·lent

Dolça Abella

Dolça Abella, SC

www.dolcaabella.com

La cap d’ase és una de les espècies característiques de la flora del cap de Creus, que arriba a la seva màxima esplendor a començament de primavera, quan aquest parc natural s’omple de clapes de color porpra. Això permet a Dolça Abella, que controla 300 abellars en diferents parcs i paratges de les comarques gironines, obtenir una mel amb una elevadíssima representació de tomanyí. La mel de cap d’ase té una aroma floral suau i és dolça, amb notes una mica àcides.

Làctics Peralada

Recuits de l’Empordà, SL

www.peraladamasmarce.com

El quefir d’aigua de fruits mediterranis és un refresc alternatiu elaborat amb aigua, xarop d’agave, sucre, dàtils, figues, suc de llimona i ferments de quefir, procedents d’agricultura ecològica. Ha estat concebuda com a beguda refrescant i saludable. Recuits de l’Empordà en destaca la presència de probiòtics.

Anela Fruits

Safrunat, SL

www.anelafruits.com

Safrunat presenta aquestes postres elaborades únicament amb pomes fresques de les seves plantacions. La seva idea és presentar un producte cent per cent natural que permet menjar fruita d’una manera còmoda, ja que és bevible. Amb plantacions de pomeres i perers des de fa mig segle repartides per l’Empordà, el Gironès i la Selva, aquesta empresa familiar ja passa per la segona generació.