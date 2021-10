La campaneta de la porta va dringar quan va obrir. «Goita en Felip, ja està fet un homenet! Segur que quan sigui gran també voldrà ser al taulell igual que els pares!»– va exclamar l’única clienta que hi havia a la botiga. En Felip només va somriure. Sense dir res. No ho veia clar, això de passar-se la vida despatxant.

Felip Flores Brugada va néixer a Barcelona el 1806, però quan era molt petit la seva família es va traslladar a Girona, on van regentar una botiga de robes a la desapareguda plaça de les Cols (actualment és un tram de la Rambla de la Llibertat). Quan va tenir prou edat, es va incorporar al negoci, però tenia inquietuds i ganes de progressar. I ho va aconseguir amb èxit.

Una de les coses que va fer Felip Flores va ser diversificar les seves activitats econòmiques. Així, entre 1838 i 1840 es va fer càrrec de la gestió del Teatre Municipal i, poc després, feia societat amb Miquel Armengol per aconseguir la concessió de l’explotació dels molins que hi havia al barri del Mercadal. Cal tenir en compte que per aquella zona, que ara està totalment integrada a la trama urbana, hi passa la sèquia Monar. La seva força hidràulica era utilitzada per tota mena d’activitats, com ara la producció d’electricitat, tal i com recorda la presència de la Central del Molí al carrer de Santa Clara.

El nostre emprenedor es va especialitzar en la fabricació de paper. El 1842 va ser cofundador d’Oliva, Flores i Companyia, la primera empresa de Catalunya que va fabricar paper continu. Tres anys més tard va crear la societat l’Aurora, situada en un antic molí de Pedret, a la riba del Ter.

Amb tots aquells moviments es va convertir en un dels homes més rics de la ciutat i es va anar introduint a les esferes influents de Girona. En aquest camí de la notorietat pública el 1860 va ser designat regidor de l’Ajuntament, càrrec que va ocupar fins el 1862.

Paral·lelament va continuar amb els seus negocis i dos anys després d’haver deixat el consistori municipal va comprar uns terrenys a Sarrià de Ter amb l’objectiu de construir-hi una fàbrica de pasta de paper per proveir l’Aurora. Les instal·lacions es van inaugurar el primer dia d’abril de 1870.

En aquells moments, el pas del temps començava a pesar a l’empresari. Com solia fer la burgesia de l’època, va buscar el descans en el turisme termal. De fet va morir el 1874 a Banys d’Arles, una localitat del Vallespir (en francès es diu Amèlie-les-Bains), quan tenia 68 anys.

El seu fill, Josep Flores Valls, fruit del matrimoni amb la figuerenca Antònia Valls, va fer-se càrrec dels seus negocis i els va continuar expandint.