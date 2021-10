Els cinemes Oscar de Girona, avui coneguts com a Ocine, projectaven la llavors recentment estrenada Amelie del director Jean-Pierre Jeunet. Els aficionats al futbol estaven pendents de la visita que el Barça de Carles Rexach -amb Rivaldo i Kluivert en el seu onze titular- havia de fer diumenge a l’estadi Santiago Bernabeu contra el Reial Madrid d’Iker Casillas i Raúl González. A Girona, els seguidors de Sopa de Cabra es disposaven a assistir al que havia de ser el comiat dels escenaris de l’històric grup de rock català, en un concert celebrat a les barraques de la Copa. Els carrers de la ciutat de Girona vivien el clàssic bullici de les fires de Sant Narcís, amb centenars de persones desfilant amunt i avall. Aquell mateix dissabte, dia 3 de novembre de 2001, un petit local de jazz obria per primera vegada les seves portes al número 12 del carrer d’En Jaume Pons Martí, just darrere d’un llavors poc transitat carrer de la Barca, on encara quedaven alguns vestigis de la Girona grisa del segle XX, com el prostíbul El Dorado.

«No hi havia res al voltant i el pont de Sant Feliu -que connecta el passeig de José Canalejas amb la plaça Sant Feliu, on es troba el cul de la Lleona- tot just feia pocs anys que estava construït. De l’Ajuntament fins aquí amb prou feines i hi havia La Terra i el bar Sant Fèlix», recorda Anna Gisbert, farmacèutica de formació i propietària i gerent del Sunset Jazz Club. Sobre aquella primera nit, Gisbert, que va fundar el primer local de jazz de la ciutat al costat de la qui llavors era la seva parella, Albert Perejoan, rememora que fins que van poder apujar la persiana van passar uns dos anys, a causa de les traves burocràtiques que es van trobar per part de l’Ajuntament de la ciutat, que es negava a concedir-los la llicència. «No ens deixaven obrir al·legant que no teníem lavabo per a minusvàlids ni pàrquing i que l’alçada del sostre no era la correcta», explica. No obstant això, qui sap si per la fam de jazz que es respirava en aquells dies a la ciutat o a conseqüència del rebombori mediàtic ocasionat pel litigi amb el consistori gironí, en la nit de la inauguració el local es va omplir de gom a gom. «No ens ho esperàvem. Va ser una sorpresa, i avui seguim tenint clients que ja van venir aquell primer dia», afegeix Gisbert, que també recorda que entre els presents hi havia Joan Pluma, regidor de Cultura i Educació de l’Ajuntament de Girona en aquells temps.

una programació de nivell

El Sunset s’ha convertit amb el pas dels anys en un escenari de referència de la música jazz a Catalunya i també a Espanya, havent acollit ja més de dos mil concerts. Si bé en un primer moment els artistes que hi desfilaven eren sobretot locals, des de ja fa uns anys l’escenari ha rebut la visita d’alguns dels grans del gènere. «Em sento orgullós de tots els artistes que han passat pel nostre escenari en tots aquests anys, però podria destacar que han vingut la majoria dels grans referents d’Espanya, com Carles Benavent, Jorge Pardo, Chano Domínguez, Antonio Lizano o Antonio Serrano», explica Alix Levy, director artístic del Sunset, local, que compta també amb la participació de Víctor Marín en la producció tècnica. «De talla internacional destacaria noms com els de Mark Turner, Jeff Ballard o Aaron Parks, però al final, la gràcia és que puc citar músics que ara són importants dins l’escena jazz, però quan van venir al Sunset encara eren uns desconeguts», subratlla.

El pianista Albert Bover, precisament un dels noms habituals en la programació del Sunset, protagonitzarà en format trio -acompanyat del contrabaixista Masa Kamaguchi i del bateria David Xirgu- el concert de commemoració dels vint anys del Sunset el dissabte 6 de novembre.

sobreviure a dues crisis

En aquests vint anys d’existència, el Sunset les ha vist de tots colors. Si en els seus primers anys funcionant eren molts els clients que omplien el local setmana rere setmana, amb la crisi de 2008 la davallada de l’afluència va ser important. «Es va notar molt» recorda Gisbert, que explica que la caiguda d’ingressos els va portar a programar més concerts. «Els dijous fèiem concerts a preus econòmics, i poc després vam començar a fer-ne també els dimarts, que eren gratuïts» afegeix. «Ja que no fèiem diners amb les copes, com a mínim amb els concerts venia gent» confirma Levy. D’aquesta manera, el Sunset va aconseguir sortir reforçat de la llarga crisi, situant-se com un dels pocs escenaris de la ciutat que ofereix música en viu de manera regular.

El passat any 2020, el Sunset va haver de fer front a un altre maldecap. La pandèmia de la Covid-19, amb el consegüent confinament i les posteriors restriccions, van deixar l’emblemàtic local en una delicada situació. Amb el suport dels clients, que es van convertir en socis a través del micromecenatge, el club de jazz continua avui amb la seva activitat. Tot i això, per ara, els seus responsables descarten ampliar al màxim l’aforament dels concerts.

La pandèmia ha modificat en part l’edat del públic que freqüenta l’establiment. «Abans teníem de tot perquè fèiem les Jam i venien molts joves, mentre els dissabtes venia més gent d’entre 30 i 50. Fins i tot hi ha persones que ens diuen ‘aquí vaig conèixer la meva dona i ara tinc tres fills’. Ara costa més atraure els joves perquè els concerts són de pagament», apunta Gisbert.

jazz per fires i a l’estiu

El Sunset surt, des de fa uns anys, al seu exterior, per fer-se sentir més enllà de les seves parets. Enguany se celebra la desena edició del Jazz & Fires, una proposta que suma el jazz a les fires de Sant Narcís i que ja ha aconseguit situar el clàssic concert-vermut, que té lloc davant del local el dia de Sant Narcís, com un dels esdeveniments més populars de les festes.

Així mateix, l’estiu passat es va celebrar la setena edició del Jazz a la Fresca, un cicle que manté viva la cultura jazzística en uns mesos en els quals la ciutat té poca vida cultural. «Teníem la idea de sortir del Sunset i portar la música a l’exterior. En rebre la primera subvenció de l’Ajuntament vam celebrar el primer Jazz & Fires. Després vam decidir celebrar també el Jazz a la Fresca a l’estiu, un cicle que va sorgir com un encàrrec dels veïns per les festes del barri. Aquí no hi havia res a l’estiu. Era un desert i van ser ells els qui ens van animar a fer concerts conjuntament amb el restaurant La Vedette», recorda Levy.