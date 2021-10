L’arribada imminent de les celebracions de Tots Sants i del Dia dels Difunts tornarà a omplir els cementiris i renovarà un any més el ritual de recordar i homenatjar els morts més propers. Fa dècades, en temps en què la imatge no era tan present en la societat ni hi havia els mitjans actuals per fer fotografies i filmacions, la manera d’afavorir el record dels difunts era retratar-los un cop morts, un costum que va néixer a París a la primera meitat del segle XIX (o a l’Anglaterra victoriana, segons altres versions) i es va anar estenent a altres països. Sovint, aquest retrat post mortem era l’únic que es conservaria de la persona, sovint nens per l’elevada mortaldat infantil de l’època. I encara que és una pràctica que ja fa temps que va caure en desús, en diversos arxius fotogràfics de les comarques gironines se’n conserven testimonis, amb imatges captades per alguns dels fotògrafs més prestigiosos de la província, com ara Unal o Josep Esquirol. Era, per a ells, una nova oportunitat per ampliar el negoci professional i tenen en la seva col·lecció d’obres fotografies de morts als seus taüts, sols o bé acompanyats dels seus familiars

La historiadora de l’art Virginia de la Cruz Luchet és una de les persones que més ha fet recerca sobre els retrats post mortem a l’Estat espanyol, i n’explica que és una tradició que «es va donar de manera constant al llarg de gairebé un segle i mig. Des del naixement de la fotografia, el retrat post mortem es va realitzar com una nova fórmula per guardar una imatge que ens recordés un ésser ja desaparegut. Molts van ser els retrats, sobretot de nens, cosa força òbvia en una època en què era habitual la mortalitat infantil». La historiadora recorda que altres disciplines artístiques, com la pintura o l’escultura, ja havien retratat persones difuntes, però la irrupció de la fotografia generalitza aquesta pràctica: «El que va representar el retrat fotogràfic post mortem, com en el seu dia ho van ser els retrats pictòrics o altres pràctiques relacionades amb el culte a la memòria, va ser la de convertir-se en un instrument que va permetre mantenir el record i conservar-lo sota la forma d’imatge, però també acceptar els esdeveniments que ens presenta la vida i permetre que continuem avançant malgrat tot».

Aquestes imatges, inquietants i una mica macabres si les veiem des de l’òptica actual, complien diverses funcions en l’època en què van ser captades. La primera, sobretot en zones amb molta emigració, era oferir testimoni de la mort d’un familiar, una cosa fonamental per repartir herències o dividir-se les despeses del sepeli, sobretot quan algun integrant de la família era a l’estranger. En aquests casos, les fotos dels difunts eren enviades per carta a Amèrica per demostrar la mort.

El que va començar sent una mena de certificat notarial es va convertir amb el pas del temps en un costum que atenia també raons sentimentals. En una època en què la fotografia estava reservada a celebracions especials i en la qual poques famílies podien accedir a pagar un professional per tenir el seu propi àlbum familiar, la mort d’un ésser estimat arribava d’imprevist sense tenir cap imatge del difunt per a la posteritat. La solució per a aquests casos era fer-li un últim retrat in extremis amb el qual honorar la seva memòria i conservar un record de la seva imatge.

Si el difunt era un nen o una persona jove, la raó fonamental per capturar la seva imatge era mantenir una prova de la seva existència. En aquests casos, les escenes captades s’emboliquen en un ambient més blanc i dolcificat que no pas en els retrats d’adults. Així, nadons, nens i adolescents apareixen als seus fèretres vestits de blanc i amb adorns florals als cabells, com mirant de divinitzar el moment i presentar-los com a angelets. De vegades apareixen acompanyats dels pares i germans per formar part de l’àlbum fotogràfic familiar.

Una tercera motivació per fer fotografies mortuòries és de caràcter ritual, segons diversos investigadors, i engloba una sèrie de creences sobre el més enllà habitat per ànimes en pena que mantenen una estreta relació amb els vius.

En l’article Els retrats fotogràfics ‘post mortem’ al segle XIX, publicat al Blog del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Alícia Comet explica que a la segona meitat del segle XIX, quan ja s’ha generalitzat la fotografia post mortem als estudis fotogràfics de Catalunya, «el retrat d’un difunt era més car que un retrat comú i representava un sacrifici econòmic per a algunes famílies. El fotògraf havia de traslladar-se, amb tot el seu equipament, al domicili del difunt i resoldre els problemes de llum i espai que allí l’esperaven. A més, tot i que era la família qui netejava i vestia el difunt, era el fotògraf l’encarregat de maquillar-lo i preparar-lo per ser fotografiat, i, això, en molts casos, era una tasca complexa i desagradable, sobretot quan l’encàrrec era fotografiar el difunt com si estigués viu».

Un cop el difunt estava preparat per ser retratat, hi havia tres possibilitats de preservar-ne el record, segons Comet, com si estigués viu, simulant dormir o mort al seu llit (o ja al taüt). I en dona detalls: «Com si estigués viu, amb els ulls oberts i acompanyat dels seus familiars. En aquesta primera tipologia, predominant entre la dècada dels quaranta i cinquanta del segle XIX, el mort s’acostumava a situar al centre de la composició, envoltat dels seus familiars o amics. Aquestes eren les fotografies més complicades per al fotògraf, que havia de mantenir dempeus o assegut el cadàver, amb l’ajut d’uns estris específics, i amb els ulls oberts o que semblés que els hi tenia, tot pintant-los sobre les parpelles a la fotografia. El retoc a mà de la còpia els ajudava, en alguns casos, a aconseguir l’aparença desitjada.

Simulant dormir. Aquesta era la tipologia més suau i la més escollida per fotografiar infants i nadons que normalment els fotògrafs situaven sobre un sofà o en braços d’un dels pares. Va ser el tipus de representació predominant entre els anys seixanta i vuitanta del segle XIX i de la qual ens n’ha arribat més producció.

Mort en el seu llit sense dissimular l’estat del retratat. Aquesta tipologia és la més freqüent a finals del segle XIX i principis dels XX i, a diferència de les dues anteriors, significava una clara acceptació de la mort. En molts d’aquests casos, es posaven flors acompanyant el difunt».

En general, l’escenografia dels retrats post mortem solia incloure el cadàver vestit amb les seves millors gales i envoltat d’objectes religiosos i composicions florals. En moltes de les fotos el difunt apareixia acompanyat pels seus familiars i amics que vetllaven el cos a la millor cambra de la casa. En aquestes escenes hi acostuma a haver dones vestides de dol i amb mocador negre al cap i fins i tot nens presents a la vetlla o l’enterrament. Aquestes imatges, impensables avui dia, indueixen a pensar que la mort era vista com una cosa més natural i propera en aquella època del que ho és ara, en què és un tema tabú i es tracta d’allunyar els menors dels rituals i cerimònies fúnebres. En totes aquestes imatges, els fotògrafs fan emanar una atmosfera freda i una rigidesa penetrant, com si l’essència del cadàver envaís l’ambient.

Sigui com sigui, la relació dels nostres avantpassats amb la mort difereix de la que tenim actualment. Les elevades taxes de mortaldat feien que no fos estrany tenir una o diverses pèrdues a la família, sobretot en el cas de nens i persones joves. A mesura que evoluciona la medicina i s’allarga l’esperança de vida mitjana, els decessos s’aparten de les nostres vides i aquestes imatges desapareixen dels àlbums de fotos. Des dels anys 80 no es coneixen retrats post mortem realitzats per professionals.

Sobre el final d’aquesta pràctica, Alícia Cornet escriu que «a inicis del segle XX, les fotografies post mortem continuaven realitzant-se, però la Primera Guerra Mundial va contribuir a disminuir-ne la producció. Les guerres en general van provocar un nou canvi en la manera d’afrontar la mort i en els rituals funeraris. El fotoperiodisme va difondre imatges molt dures de les guerres i la societat va voler allunyar-se dels horrors viscuts i de tot el que envoltava la mort». L’article afegeix que «avui en dia, que vivim en el món de la imatge, la fotografia post mortem no tindria cap raó de ser. Disposem de nombroses fotografies i vídeos que ens permetran recordar la persona estimada quan no hi sigui. Però hi ha un cas en què la tradició victoriana sí que tindria significat: la pèrdua perinatal. Quan un nadó neix mort o mor al cap de poc temps de néixer, els pares no tenen cap fotografia que els permeti recordar-lo físicament i que els ajudi a passar el dol. Amb la finalitat de reconfortar aquestes famílies, s’han creat diverses ONG i webs que presenten projectes fotogràfics post mortem».