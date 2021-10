Va heretar del seu pare la passió per ser porter de futbol i, sent molt jove, Antonio Horrach va arribar a defensar, sota els pals, els colors del Mallorca, el Balears i el Sóller. En tots tres equips va ser el porter menys golejat de la tercera divisió. Està convençut que l’experiència de sacrificar-se, treballar en equip i entrenar cada dia que li va brindar el futbol l’ha ajudat «moltíssim» en la seva vida empresarial.

Tot i l’enorme dificultat viscuda per la companyia en la pandèmia, es mostra transparent en la conversa i revela el seu costat més humà. Encara que no era culpa seva, els estralls que els seus treballadors van patir en tancar els hotels, li van produir un immens dolor i li van fer replantejar moltes coses a la vida.

És un home fet a si mateix, senzill, conversador, afable i amb empatia. Va aprendre del seu pare valors com la humilitat i la constància diària a la feina. Té corbates a casa, però no les fa servir, no li agraden, no s’hi sent bé.

Gaudeix de la seva filla sempre que pot i creu que aquesta crisi li ha ensenyat que no tot a la vida és treballar. Quan és fora de l’oficina, prefereix desconnectar. Al mòbil no hi té el correu electrònic de la feina i no utilitza el Whatsapp.

Se sent molt a gust a Mallorca i els caps de setmana li encanta passar hores al bar Bosch de Palma llegint la premsa en paper de totes les ideologies.

Li agrada el futbol, però no és de cap equip; en política, li passa una cosa semblant.