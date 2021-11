Un dels productes dolços més deliciosos que hi pot haver és el marron glacé, que vol dir castanya glacejada. Són castanyes senceres confitades, segons un procediment explicat per primera vegada al Llibre de totes maneres de confits, del segle XV. També se’n fan a Galícia, però a parer meu no tenen la mateixa finesa que les d’origen francès.

Mengem poques castanyes o productes derivats -com confitures, farines, flocs, etc. que ja s’elaboren a Catalunya; fins i tot se’n fa una cervesa-. Tot i que des de Viladrau malden per difondre aquest producte i els seus derivats.

Antigament les castanyes eren molt més consumides que en l’actualitat. En alguns aspectes substituïen les patates. La importància d’aquesta fruita-verdura és que es cultivaven, i els monjos -per exemple a Amer, la Selva, etc.- en plantaven. Els castanyers que trobem aquí tenen aquest origen. També trobem castanyers al Pla de l’Estany -muntanya de Rocacorba- i, sobretot , a Viladrau.

Actualment els seu consum és gairebé residual: molta gent es limita a menjar-ne de torrades, a l’hivern i en ocasió d'alguna festa, com la Castanyada de Tots Sants i poca cosa més.

A Viladrau hi ha un centre dedicat a les castanyes i en fan una Fira, i a Caldes de Malavella també celebren (24 de novembre) una Jornada gastronòmica dedicada a la castanya, amb concurs de plats dolços i salats i la presència de l’Empar Moliner i un servidor. L’edició de la fira de Viladrau post-pandèmia (23 i 24 d’octubre) ha estat un èxit d’assistència, amb més de 20.000 visitants. S’han atorgat diversos premis -Castanya i Pelló de plata- i s’ha premiat el pastís de formatge amb castanya d’una pastisseria local.

Les castanyes, en la nostra cuina tradicional, eren presents en diversos plats. Partint de les elementals castanyes bullides amb fonoll -recepta que a casa, a pagès, es feia-, tenim una altra recepta típica del Pla de l'Estany i la Selva, el costelló amb castanyes i, també, l’ànec o l’oca amb castanyes -es feia al meu poble per la Festa Major en alguna casa-, l’arròs amb castanyes, etc. La castanya s'adiu molt en la cuina de la caça i, per tant, també és present en la cuina francesa. La crema de castanyes és molt usada en tota mena de pastissos, creps, etc. On també hi excel·leix l’ús de les castanyes -pans, pastissos, sopes, carns...- és a Còrsega així com al Piemont, a Itàlia.

La castanya, fruita del castanyer, és un dels productes més populars de la tardor, i és una associació perfecta. Els historiadors i antropòlegs creuen que menjar castanyes el dia 1 de novembre o a la vigília deriva d’antics àpats funeraris, en els quals no se servien més aliments que llegums i fruita seca, a banda dels populars panellets. L’acte tenia una part simbòlica de comunió amb l’ànima dels morts: mentre torraven castanyes resaven el rosari en record dels familiars difunts. De fet, això ho vaig viure de petit, a pagès. Hi ajudada el seu contingut proteínic i fins i tot, incidentalment, el color negre que adquireixen en torrar-se a la flama, a l’estil català. Els gitanos gallecs, en canvi, les torren al caliu.

En alguns països les castanyes torrades, bullides o polvoritzades s’han usat tradicionalment com a «mata-fam» per a la gent pobra, com és el cas de Còrsega, cosa que ha donat diversos pans, galetes i pastissos i fins embotits fets amb farina de castanya o castanyes trossejades. Ara aquestes elaboracions han esdevingut productes gurmets molt recercats, incloent-hi els marrons glacés, castanyes confitades, una de les més grans exquisideses dolces -en tot cas us recomano les franceses, no les gallegues, inferiors-. També és freqüent el seu ús per fer licors.

En alguns llocs els castanyers es cultiven en terres on altres conreus més rics, com el blat o la vinya, no poden créixer, on per tant no sofreixen de la «competència» d’aquests, sovint per a abastir de midó com a aliment dels pagesos pobres.

Per tal de conservar les castanyes per al consum durant tot l’hivern, cal que siguin completament seques abans de retirar-les del pelló, pelluc o boga, o sigui, la closca espinosa que les conté. És clar, la castanya fora de l’embolcall o «eriçó», que ja se sol desprendre de forma natural. Després cal desar-les en una caixa o un barril, cobertes de sorra fina. De fet, qualsevol cuc que pogués ser dins d’alguna castanya sortirà a la superfície a la recerca d’aire i no danyarà cap altra castanya. Es poden utilitzar seques -en castellà «castañas pilongas»- per a diversos plats i postres.

A França és popular la crema de castanyes, un ingredient apreciat a les postres, pastissos, creps, etc. A Itàlia, sobretot a les comarques muntanyoses (Piemont, Calàbria, Trentino, Umbria, les Marques, Vènet, Toscana, etc.). Algunes gaudeixen d'una IGP (Indicació Geogràfica Protegida), i són presents, en forma de farina, crema, etc., flams -budini-, pastissos, embotits... També es bullen i es rosteixen o torren, costum que també existeix a l’Alguer -castanyes arrostides-.

A Còrsega vaig menjar pulenda, una mena de farinetes de castanyes força agradable, així com diversos pans i pastissos a base de castanyes.

A França, i en part a Itàlia, distingeixen entre la castanya (chataigne) d’origen no cultivat i el marron (que dóna nom a un color), producte del castanyer cultivat. En cap cap no s’han de confondre amb les castanyes fruit dels castanyers d’Índia, no comestibles, i abundants en alguns països d'Europa -per exemple a Brussel.les- com a arbres urbans decoratius. Quan hi vaig viure un temps, la casa on m’estava era en una avinguda plena d'aquests arbres.