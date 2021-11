«Ens vam posar a fabricar mascaretes i EPI per iniciativa pròpia»

N ota ja la recuperació el Grup Prim? 2021 és més aviat un any d’estabilització i d’oportunitats. N’han arribat moltes, encara que l’any no està exempt d’incerteses. Per a nosaltres, l’any 2020 ha tingut uns resultats pràcticament iguals que els del 2019.

Aquest any creixeran en vendes, llavors? Esperen beneficis? Sí, sí. Hem estimat en el pressupost unes vendes de 160 milions, cosa que és força superior tant al 2020 com al 2019.

Però l’enlairament és ara, el segon semestre, no? 2021 va començar com un any amb expectatives molt altes, però va venir una onada després d’haver estat junts per Nadal i Filomena tampoc hi va ajudar. El desproveïment de matèries primeres ha complicat la logística i el transport. El primer semestre va ser difícil, però en línia del pressupostat, i en el segon semestre estem enlairant-nos, sí.

Han mantingut resultats i plantilla, com s’aconsegueix? Diria que gràcies a un Consell i un Comitè de Direcció fantàstics, que han estat a l’alçada. S’han pres decisions importants en moments incerts en què t’has de recolzar més que mai en els valors de la companyia. Un ha estat creure en les persones per poder sortir, en el tret de sortida, amb tota la nostra força.

A quin tipus de decisions es refereix? En èpoques de crisi es pensa de vegades a desfer-se d’algun tema, i no. És al revés, és quan més t’has de consolidar. Vam decidir mantenir tota la plantilla amb la idea també de sortir reforçats després.

Fins i tot han repartit dividends. Sí. Els nostres accionistes són els que creuen en nosaltres. Per això, repartir un dividend estable és bàsic per a nosaltres. A més, reparteixes el dividend amb l’any anterior, de manera que cal ser previsor i no castigar l’accionista.

Diversificar ajuda en temps de crisi... Tenim la sort de tenir uns negocis molt diversos que ens ajuden a mantenir-nos estables en èpoques de crisi. Uns negocis s’han comportat millor que els altres, però en conjunt diversificar ens ha ajudat a esquivar la crisi.

A la fàbrica, no van parar les màquines en cap moment? El que mai no aturem -i estem agraïts- és a tots els col·laboradors que treballen a la part de fàbrica i magatzem. Mai no hem deixat d’estar llestos per proveir els nostres clients.

I va ser allà on va sorgir la idea de fabricar equips de protecció, tinc entès. Van ser els col·laboradors de fàbrica, per iniciativa pròpia, els que es van posar a fabricar mascaretes i EPI, no amb benefici, sinó per repartir els centres més propers a nosaltres. Entre aquests, l’Hospital de Móstoles, per exemple. Nosaltres no fabriquem mascaretes ni EPI, però ho vam fer durant els mesos en què no hi havia manera d’aconseguir-ne. Després, sí que hem comprat i distribuït mascaretes homologades, termòmetres i altres.

No hi va haver cap trucada per part de les institucions per demanar-los que ajudessin a la producció d’aquest material? No. No ens ha trucat absolutament ningú per posar-nos a fabricar les màscares. Ha estat iniciativa pròpia. Se’m posen els pèls de punta només de pensar la solidaritat que hi ha entre els nostres col·laboradors. És impressionant.

Molt d’aquest material Espanya el va haver d’importar i a preu per sobre de mercat. Sí que hi havia capacitat amb les empreses espanyoles. Ara s’han adonat que ens han d’ajudar més i que, realment, des d’Espanya es podien haver proveït solucions millors i més immediates que potser comprar fora.

Com s’han fet les coses a Espanya? No ha estat fàcil protegir la salut i, alhora, evitar la caiguda de l’economia. Quan demanes alguna cosa en la vida, el primer que demanes és salut. Sense salut, no hi pots fer res. Quan van passar els mesos crítics de la pandèmia, calia reactivar l’activitat econòmica, i jo no crec que s’hagi fet malament. S’ha fet amb les eines que s’han anat coneixent i ara ho estem veient: Espanya té un dels percentatges de població vacunada més alts del món. Espanya, en aquest sentit, ha respost molt bé.

I no es plantegen obrir una línia de negoci amb la gamma covid? És una cosa que es planteja al Consell i que ens han arribat a plantejar els accionistes: «Heu aprofitat bé l’oportunitat sent una empresa de salut?». Jo crec que sí, però tenint en compte que som fabricants d’unes coses i no d’unes altres. Venem tests a farmàcies, pulsiòmetres per mesurar la quantitat d’oxigen a la sang, etc. Ho hem aprofitat, però tenint cura de no incórrer en un excés d’estoc.

L’any passat Prim va perdre a la borsa un 11,5%, però l’acció especialment des de l’estiu s’està disparant, per què? És un projecte que ha defensat tot el Consell, però especialment el vicepresident, Jorge Prim, i jo. Hem posat en marxa un pla de recompra amb l’objectiu de disminuir el capital per donar més valor a l’accionista, i l’acció s’ha disparat. Això és positiu. Els accionistes veuen el valor que té i no acaben de vendre la seva acció. Saben que és una companyia estable i que reparteix dividend. Crec que no es veia el veritable valor que té aquesta companyia, que ja fa 150 anys que és al servei de la salut de tots els espanyols.

Està ara per sobre dels 14 euros, hi ha marge encara de revaloració? Hi ha recorregut a l’alça? Estem en màxims històrics, però crec que el valor de l’acció no s’hi quedarà. Estic convençuda que té molt més recorregut. Com segueixi a aquest ritme, no podrem finalitzar el nostre pla de recompra perquè tenia un límit de 15 euros. Mai no vam pensar que s’hi arribés tan ràpid.

Prim va començar amb ortopèdia, després subministraments hospitalaris, més tard rehabilitació, spa, farmàcia... hi ha alguna nova línia d’activitat per al futur? De moment, no. El que ens plantegem és fer-nos més forts als mercats que ja coneixem bé. Tot i que, això sí, sempre estem analitzant companyies. Recentment, vam adquirir el 100% de Farma+, una companyia de gran experiència en el camp de la distribució de productes d’ortopèdia i podologia, entre d’altres, a Portugal. Aquesta compra ve a reforçar el nostre canal farmàcia en aquest país.

La seva xarxa d’exportació s’estén a més de 75 països, quins són els seus plans d’expansió? On realment és fort Prim és a Espanya. Exportem a 75 països, però els volums encara són baixos. Creiem que, amb la nostra fabricació pròpia -aquí és on podem ser competitius- podem arribar a volums més alts, especialment als països que coneixem millor com Portugal, França o Itàlia. Ara, només el 15% és internacionalització.

Vostè pren les regnes de la companyia en plena pandèmia: el 7 d’agost de 2020, l’any del 150è aniversari del Grup Prim... He assumit la responsabilitat amb moltíssima il·lusió, però també, sí, en unes circumstàncies inèdites i històriques. He tingut moltíssim suport del Consell d’Administració i del Comitè de Direcció Comercial. Cal deixar-se aconsellar en la presa de decisions. En el meu cas, estudiar molt bé els temes, utilitzar el sentit comú i saber assessorar-se és allò que ha facilitat el meu aterratge.

No fa vertigen liderar una empresa amb segle i mig d’història i en un moment tan complex? No és vertigen. A mi m’agraden els reptes. M’he sentit preparada. Crec que tinc la formació, la capacitat i, després, la gent al voltant per ajudar-me. No ho faig sola. Ho faig amb Jorge Prim, amb el Consell, amb el Comitè i, fins i tot, amb el meu pare (José Ignacio Comenge), al darrere. Està sent un repte que exigeix moltes hores de feina, molt d’esforç personal, però amb la gran recompensa de saber que ets al servei de la salut més que mai. Jorge és una generació X i jo, una millennial. Estem molt il·lusionats i tenim grans projectes per posar la companyia a l’avantguarda d’un món molt competitiu i global.

L’accés de la dona als llocs directius més alts continua sent una assignatura pendent. Prim és un exemple en aquest sentit. La presència de dones al Consell d’Administració ha passat d’un 14% a un 44% en dos anys. No em puc sentir més orgullosa de l’oportunitat que es dóna ara mateix a les dones. Jo crec en la igualtat d’oportunitats. La irrupció de la dona es veu cada dia a les universitats, en l’accés als llocs de treball; encara que és veritat que als llocs de gran responsabilitat s’està començant a veure ara. Venim d’un context en què a la dona no se li han donat aquestes oportunitats.

Afavorir la conciliació laboral és essencial en aquest sentit... En pandèmia la productivitat ha estat excel·lent treballant des de casa. Crec en totes les facilitats que puguem donar de conciliació i teletreball, encara que mesurant per suposat la productivitat. Jo crec en les persones, per què no donar oportunitats si es demostra que hi ha productivitat?