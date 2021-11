Quan va tornar de Barcelona amb el títol d’advocat sota el braç, el pare el va cridar al despatx. Tot i que aquell espai no li era estrany, de seguida va percebre que aquella conversa tenia un to un punt solemnial.

- Ara que has acabat els estudis, què voldràs fer?

- M’agradaria exercir.

- D’acord -va acceptar el pare- però vull que estiguis el cas del que passa aquí, perquè tard o d’hora te n’hauràs de fer càrrec.

Josep Flores Valls va néixer a Girona el 1829. Els seus pares eren Antònia Valls i Felip Flores Brugada, un comerciant i empresari que va convertir-se en el principal fabricant de paper de la ciutat de l’Onyar.

Gràcies al progrés econòmic i social assolit pel bon fer empresarial del seu progenitor, Josep Flores va poder anar a la universitat després de completar el batxillerat. Com tants altres fills d’homes de negocis, va matricular-se a la facultat de dret.

Una vegada llicenciat va tornar a la seva localitat natal on va combinar l’exercici de l’advocacia amb la gestió dels negocis familiars. Progressivament, a mesura que Felip Flores Brugada es va anar fent gran, el seu fill va anar assumint més responsabilitats i es va ocupar personalment d’algunes inversions. En aquest sentit, en un article que Assumpció Vila va publicar a la revista Parlem de Sarrià el 2014, es pot llegir que el 1862 Josep Flores Valls va comprar un molí fariner situat al marge dret de la carretera de França. Més endavant, el 1880, va reconvertir aquelles instal·lacions per poder-hi produir calç. Allò el va obligar a construir un annex amb tres forns per preparar aquest material.

En aquells moments el seu pare ja feia sis anys que havia mort. El decés de Felip Flores s’havia produït el 1874 i des d’aleshores ell ha havia assumit amb plenes responsabilitats els negocis familiars que, a més, va aconseguir consolidar amb èxit.

Segons informacions publicades al Diari de Girona de l’època, el 25 de febrer de 1892 Josep Flores es va sentir indisposat i va demanar assistència mèdica. Aparentment no semblava que tingués cap problema greu de salut, però al vespre d’aquell mateix dia va patir un vessament cerebral que li va provocar la mort. Tenia seixanta-tres anys.

Com que Josep Flores no estava casat ni tenia fills, ni tampoc havia fet testament, les propietats van passar a mans de la seva germana Florentina Flores Valls i dels seus nebots i nebodes, que van continuar amb les activitats empresarials que havia començat Felip Flores Brugada i que Josep Flores Valls havia tingut l’habilitat d’ampliar.