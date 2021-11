Pau Casals i Nacions Unides

Aquests dies passats ha tingut lloc arreu del món el record de Pau Casals, amb motiu de celebrar-se el mig segle de la seva estel·lar actuació a la seu central de les Nacions Unides, a Nova York, per estrenar-hi la seva composició, amb text del poeta W. H. Auden, coneguda tant pel títol d’Himne de la Pau com pel d’Himne de les Nacions Unides. A la gala hi actuarien igualment la Franz Schubert Filharmonia i l’Orfeó Català, i durant l’acte arribaria la sorpresa per a tothom de la concessió al músic de la Medalla de la Pau, de mans del secretari general de l’ONU de llavors, U Thant. Aquest fou el motiu de que Pau Casals hagués d’improvisar un breu discurs d’agraïment, en anglès, que venia a dir. «Aquest és l’honor més gran rebut a la meva vida. La pau ha estat sempre la meva principal preocupació. A més, soc català. Catalunya és avui una província espanyola, però ha estat la nació més gran del món. Catalunya va tenir el primer Parlament, molt abans que Anglaterra. Catalunya va tenir les primeres Nacions Unides, des que al segle XI, les seves autoritats i persones distingides es reuniren a la ciutat francesa de Toluges, per parlar de pau...» La seva al·locució continuà una estona més, i finalment el gran violoncel·lista interpretà El cant dels ocells.

Aquesta sessió extraordinària tindria una difusió de primera, en ser retransmès el concert als Estats Units i altres països per televisió, i amb una cobertura periodística així mateix molt destacada, a excepció d’Espanya, on a l’esdeveniment se li donaria la mínima expressió per ordre governamental, d’acord amb la persecució i la censura que durant gairebé tota la seva vida patí l’artista.

El dia 29 de desembre del 1976 aparegué una sèrie de segells espanyols dedicada al primer centenari del naixement dels músics Pau Casals i Manuel de Falla, de 3 i 5 pessetes de facial respectivament. La tirada va ser de sis milions d’unitats per figura, i l’exemplar de Casals fou abastament emprat a la correspondència i altres efectes postals, tant pel valor per al correu ordinari, com per la personalitat i la popularitat del músic i compositor català.

A banda, d’encunyacions numismàtiques n’hi va haver diverses, tot destacant l’edició promoguda al cap de deu anys de l’acte a l’ONU, per la barcelonina Colecciones Hispánicas, tot sumant-se a les celebracions generalitzades, i formada per tres peces d’argent, en diverses presentacions de 50 i 11 grams, i amb il·lustracions dedicades a l’Himne de la Pau, El Pessebre i El cant dels ocells.