La solidaritat és una de les millors virtuts d’una societat i sovint petites iniciatives permeten posar un gra de sorra per tirar endavant projectes molt més ambiciosos. A les comarques gironines, concretament des de Caldes de Malavella, l’octubre de 2017 va sorgir un projecte que ha traspassat fronteres. No només ha anat més enllà de les comarques de Girona sinó de Catalunya i també ha aterrat en punts de la resta d’Espanya. Es tracta de la iniciativa anomenada Escuts Solidaris contra el càncer infantil. El juny passat va assolir una xifra de donatius molt elevada: mig milió d’euros recaptats des de de la seva posada en marxa. Els actuals impulsors volen arribar al milió. Aquests diners es destinen a l’hospital Joan de Déu de Barcelona, en aquests moments a la investigació del càncer infantil.

els inicis

Per conèixer com van néixer els Escuts Solidaris, però, cal remuntar-se tres anys enrere. L’octubre del 2017, el cap de la Policia Local de Caldes de Malavella, el sotsinspector Xavier Muñoz, en el marc de la Fira de l’Aigua de la població, va participar amb la resta de companys en la iniciativa solidària Posa’t al seu cap iniciada per la Policia Local de Terrassa. Consistia en una rapada solidària per recaptar fons a favor de la investigació del càncer infantil. Els beneficis eren per l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, centre hospitalari que estava en aquells moments fent una crida per demanar fons per a la construcció del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona. En saber d’aquesta crida, el cap de la Policia de Caldes va creure que «calia fer alguna cosa per ajudar» i es va reunir amb el cap de la Policia Local de Sant Celoni, Albert Brunet. Aquest, que com explica el sotsinspector és aficionat al món dels escuts, va explicar-li que als Estats Units els cossos de seguretat en creaven amb finalitats solidàries. I d’aquí va néixer la iniciativa Escuts Solidaris.

#pelsvalents

Els dos caps de les policies locals de Caldes i Sant Celoni junt amb el de Cambrils van decidir adherir-se a la campanya Pels Valents per aconseguir donatius per construir l’hospital oncològic per a nens més gran d’Europa. Per això, van començar a crear -després de tenir els permisos- els Escuts Solidaris. Són com els que duen els polices però en aquest cas estan brodats amb fil daurat, porten el segell de cada policia local i l’etiqueta de la campanya #PelsValents. Les tres policies van començar la seva aventura i a partir d’aquí, en conèixer la iniciativa s’hi van anar unint més cossos de policies locals, sobretot en els inicis els de la província de Girona. El febrer de 2018, per exemple, com recorda Muñoz, van lliurar el primer xec solidari per valor de 50.000 euros a l’hospital. Aquesta campanya s’ha expandit tant, com ho demostra que el juny de 2021, en una gala a Caldes ,van celebrar que s’havien recaptat mig milió d’euros.

Però com s’ha pogut arribar a aquesta xifra? El cap de la Policia Local explica que d’entrada s’ha de tenir en compte que és una campanya «seriosa, transparent» i busca recaptar fons pels nens que pateixen càncer. Tot i això, Muñoz afirma que «mai ens podíem imaginar que arribaríem fins aquí». I és que des que van començar amb la iniciativa han canviat moltes coses i una d’elles per exemple és el nombre de policies locals adherides: actualment n’hi ha unes 170, la majoria de Girona i Catalunya però també s’han unit als Escuts Solidaris des d’Associacions de Protecció Civil, ADF, el SEM, entre molts altres cossos d’emergència.

de visita i el retorn

Els tres fundadors dels Escuts Solidaris han visitat l’hospital Sant Joan de Déu al llarg d’aquests anys. El cap de la Policia de Caldes destaca que els va causar un gran impacte ja que van conèixer nens que pateixen càncer infantil i estaven ingressats al centre de Barcelona. Les ganes de viure d’aquestes criatures, explica el sotsinspector, encara els va donar més determinació per seguir fent més esforços per la campanya. Xavier Muñoz recorda el cas d’un nen que es diu Roger i que van conèixer a l’hospital que estava ingressat. Un nen que ara que s’ha recuperat, que admirava els policies i amb qui encara manté relació a través dels seus pares. La connexió ha arribat tan lluny, que fins i tot l’han fet agent honorífic de la Policia de Caldes. Aquestes experiències són les que han anat donant força als impulsors i que no els aturen. Actualment són els caps de les policies de Caldes de Malavella, Sant Celoni i un agent de Cambrils, Alfons Cano.

Els Escuts Solidaris van néixer el 2017 i després del seu boom, es pot dir que a la majoria de poblacions la gent ja ha adquirit el de la seva policia o bé els de les dels voltants. Per aquest motiu, els tres policies van decidir que per poder obtenir més donatius per aquest objectiu solidari calia optar per altres productes o iniciatives. El cap de la Policia Local de Caldes ressalta que les idees sorgeixen d’ells i que amb inventiva han trobat més sortides, perquè els mou les ganes d’ajudar.

Així doncs, han creat més objectes que compten amb la marca Pels Valents com poden ser mascaretes, que han estat un èxit durant la pandèmia, destaca el policia. Però també han posat al a venda des de polseres intel·ligents, ambientadors de cotxe, tasses, entre altres. Per exemple, ara que s’acosta Nadal, han decidit treure al mercat dessuadores amb el logotip de la campanya. Els objectes que s’acaben venent des de les policies locals, entitats que hi col·laboren o fins i tot, en botigues dels pobles, no són regalats als cossos policials. Els impulsors de la campanya els intenten aconseguir a cost molt baix de les empreses. Per això, fan presentacions del projecte solidari a les companyies perquè els donin un cop de mà.

la marxa de caldes

A banda d’objectes, també han diversificat la forma d’obtenir donatius a través d’activitats solidàries. És a dir, es celebren actes que una part dels guanys, van en benefici del projecte. A Caldes de Malavella hi ha una activitat cada cop més popular, la Marxa Solidària Contra el Càncer Infantil. L’any passat es va fer en format virtual i el 2022 es recupera la presencialitat i es celebrarà el dia 13 de febrer. La cursa cada any aplega més gent i el cap de la Policia preveu que la nova edició assoleixi els 1.000 inscrits. I és que hi participen no només persones del municipi sinó vinguts de tota la província i fins i tot d’altres punts de Catalunya, apunta.

Els diners d’aquesta i d’altres activitats aniran sumant i l’objectiu ara és assolir el milió d’euros.