El centenari del GEiEG

Una de les institucions més longeves i segurament amb més diversitat d’activitats de la ciutat de Girona, el Grup Excursionista i Esportiu Gironí, GEiEG, va arrencar el 2019 amb la celebració del seu centenari, i degut al parèntesi forçós ocasionat per la pandèmia, encara a hores d’ara ha estat commemorant tan important efemèride, tot un segle d’activitat incansable i exitosa, com així li ho va reconèixer per aquestes fires la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb la seva màxima distinció anual.

Aquesta associació ha donat vida a l’esport i a l’esbarjo sa de generacions de ciutadans i ciutadanes, el nombre dels quals s’hauria de quantificar en molts milers. De la seva iniciativa ha nascut la pràctica de nombroses disciplines esportives, així com la celebració d’aplecs, excursions i altres festes populars, treballs que han dut paral·lelament a la promoció i manteniment de pavellons, piscines i centres esportius, dels quals la ciutadania de la capital i d’altres municipis veïns n’està ben orgullosa.

La seva història ja ha vingut emplenant durant tot un segle publicacions, fulletons, llibres i actes públics, segurament tots ells o la seva majoria en coneixement de la gent. Ha estat, doncs, tal volum de material i documentació emès, que vist des del camp del col·leccionisme popular ens consta que n’hi ha, i molt. En aquest punt i a banda dels arxius oficials i de les periòdiques donacions de socis veterans, les quals així mateix han pogut ser objecte d’exhibicions puntuals, voldríem comentar alguns fets dels quals podem assabentar-nos amb els papers a la mà i que amb molta estima conservem.

Aquí no hi ha lloc per a tanta il·lustració, de manera que comentarem les dues imatges que reproduïm: el número 27 del Butlletí mensual del Grup -com familiarment és conegut el GEiEG arreu-, de maig del 1923, i amb la curiositat de l’error d’impremta que en diu any IX, quan evidentment es tractava de la quarta temporada; revista que des de bon començament ha estat sempre al costat dels socis amb les seves informacions, orientacions i notícies corresponents; i el banderí repartit l’any 1969 amb motiu del 50è aniversari de l’entitat, una peça que estant en bon estat de conservació, delecta la vista. Hi ha fotografies particulars del descarrilament del tren d’Olot l’any 1946 a Bescanó durant el viatge a l’Aplec; igualment de la pujada als Àngels al cap d’uns dies en acció de gràcies; cartells, trofeus, retalls de premsa, i moltes coses més.