Aquell dia, a plaça, no es parlava de res més. Els Sambola marxaven de la ciutat. «Es veu que és per coses de l’hereu», deia un... «Ja es veia que amb aquell noi les coses no anirien pas bé», responia una altra.

Josep Sambola Clapés, nascut el 1897 a Girona, va ser el darrer d’una il·lustre nissaga que es remunta, com a mínim, al segle XVII, quan els seus avantpassats exercien d’apotecaris en diferents localitats de la zona. Un dels més destacats va ser Josep Sambola Golart, que va participar en la defensa de la ciutat durant els setges napoleònics del 1808 i 1809.

Aquest passat heroic (al qual es donava molta importància durant el segle XIX), sumat a l’aliança matrimonial dels Sambola amb la família De Brugués, membre de la petita noblesa barcelonina, va permetre que els descendents milloressin molt el seu posicionament social i econòmic.

Els Sambola de Brugués van anar reunint un important conjunt de propietats rurals, sobretot a l’àrea de la comarca d’Osona. Paral·lelament, van anar ocupant llocs de representativitat política. Per exemple, en el cas de Josep Sambola Clapés, va ser regidor d’hisenda de l’ajuntament de Girona a partir de 1902 en representació de la Lliga. Sempre va estar molt vinculat al catalanisme conservador i era molt amic de Francesc Cambó, que solia dormir a casa seva quan visitava la ciutat de l’Onyar.

El 1903 va contraure matrimoni amb Elvira de Llobet de Pastors, un any més jove que ell, i amb qui van tenir un únic fill: Narcís Sambola de Llobet. Segons informacions aportades per l’arxivera Anna Gironella en el seu treball sobre els fons documentals per estudiar la burgesia gironina, qui havia de ser l’hereu es va acabar convertint en un maldecap per al pare. Es creu que algunes maniobres de Narcís van provocar problemes econòmics i que aquesta va ser una de les raons per les quals, el 1923, Josep Sambola va decidir liquidar bona part dels negocis que tenia a Girona, tancar la casa familiar i traslladar-se definitivament a Sant Martí Sescorts. Aquesta petita localitat, actualment part del municipi de L’Esquirol (precisament a Osona), era on els Sambola solien passar temporades d’estiu.

Malgrat el canvi de domicili, l’hisendat no va abandonar el seu compromís polític. A les eleccions municipals de gener de 1934, va aconseguir l’alcaldia del poble com a cap de llista de la Lliga Catalana. Durant l’etapa de la Guerra civil se li perd la pista, però quan el 5 de febrer els franquistes van ocupar Osona, ell es va incorporar de nou al consistori i va tornar a ser batlle.

Josep Sambola Clapés va ser alcalde fins al moment de la se va mort, el 1944. Aleshores tenia 65 anys.