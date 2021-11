L’home que es va tancar amb un coiot

Fa gairebé 50 anys, quan l’ecologia no era tema de conversa, l’alemany Joseph Beuys (1921-1986) va muntar una acció molt revolucionària: una ambulància va passar a recollir-lo en llitera pel seu domicili de Düsseldorf embolicat en una manta de feltre i va ser transportat amb avió fins a Nova York i dipositat com un farcell en una sala de la galeria René Block, on havien deixat anar un coiot capturat al desert. Entre brins de palla i fulls del Wall Street Journal -símbol del capitalisme-, van conviure durant un mes sense interrupció. La sèrie de fotos captades del desafiament van ser enviades a un condemnat a cadena perpètua de Glasgow, que va fer una escultura inspirada en el material i que, temps després, va recollir Beuys en persona. L’acció, titulada I like America and America likes me, parlava de la fraternitat de l’home i la naturalesa, però també -no oblidem l’assassí escocès- d’allò social i d’allò asocial. Beuys, interessat des de petit en tota forma de vida, encapçalaria la causa ecologista alemanya i seria a la cuina de l’actual partit Die Grünen (Els Verds).

La discussió en vida -i de manera pòstuma també- era si es tractava d’un geni o d’un farsant. Però aquí hi ha el seu últim col·laborador viu, l’escultor Björn Nörgaard -creador del sarcòfag preparat per a la reina Margarida de Dinamarca- per parlar de la seva ultracontemporaneïtat. «Beuys creia que el comunisme, que reprimia la llibertat de pensament, i el capitalisme, que destruïa la naturalesa per fer diners, eren idees inservibles -explica el danès-. Estava convençut que el capital de la societat era l’ésser humà, i que aquest havia de cooperar amb la naturalesa i no utilitzar-la». ¿Com? «¡Aquest era el paper de l’art i la creativitat!».

La gràcia és que no era un negociat de l’artista il·luminat. «Considerava que tothom ha d’aprofitar les seves qualitats creatives, faci el que faci i sigui on sigui». I aquesta «plàstica social» podia canviar l’educació, l’Estat, la democràcia sencera. En el futur, pensava, convergirien la naturalesa, els éssers humans i l’espiritualitat (el creador alemany era molt cristià, a la seva manera).

Aquesta oposició a la salvació individual -molt típica dels existencialistes- i l’aposta per les accions plàstiques -i no per llegar un munt d’obra amb la qual mercadejar- el van convertir en l’artista més influent de la segona meitat del segle XX.

¿Falsa biografia?

Tot i així, un grapat de biògrafs insisteixen que Beuys tenia «problemes mentals». L’hivern del 1943, l’avió de la Luftwaffe en què operava com a radiotelegrafista es va estavellar a Crimea i uns nòmades tàrtars li van salvar la vida protegint-li el cos amb greix i feltre (els seus materials escultòrics favorits). Recuperat de les fractures al crani i diversos ossos, va resultar ferit quatre vegades més en combat i va caure pres dels britànics. Fins aquí el seu relat. No hi ha forma de demostrar quina part era veritat, un deliri posttraumàtic o una invenció amb gràcia.

El seu costat polític també va ser qüestionat. Que si era esquerrà, ecologista i defensor de la democràcia directa -va arribar a presentar-se al Bundestag el 1976-, que si defensor d’una ànima germànica -amb costat ocultista inclòs- que desprenia un tuf nazi. Era amable i es podia tornar esquerp. La seva dona, Eva, va assegurar que «va estar mort tota la seva vida, però sempre va estar molt viu». Potser ell mateix era una performance infinita i punt. «Si algú pren la paraula de Beuys com la paraula de Déu, no ha entès Beuys en absolut. Només és l’afirmació d’un ésser humà. I una afirmació no és la veritat, és la possibilitat de seguir endavant».

Per això era tan important veure’l, en un espai i un temps, disposat que t’agafés l’esperit per les espatlles i et sacsegés. «Jo vaig assistir a quatre de les accions de Beuys -recorda Nörgaard-. No eren posades en escena. Tenia una concentració extraordinària i els objectes en relació amb el seu cos generaven una imatge en moviment. No hi era present com a persona».

Creativitat a costa seva

En tot cas, en el centenari del seu naixement, li hauria agradat que cadascú en fes la seva interpretació. Nörgaard, que va participar en la performance Manresa a la galeria Schmela de Düsseldorf -sí, Beuys va visitar la capital del Bages el 1966 mogut per la seva passió per Ignasi de Loiola-, viatjarà a la ciutat catalana al març per realitzar una acció que culminarà una trilogia que va arrencar amb l’obra de Beuys i que va continuar amb l’exposició que es va fer al Santa Mònica de Barcelona el 1994. I tornarà a reivindicar el seu llegat.