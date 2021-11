Enginyer de mines per la Universitat d’Oviedo, Fernando Alonso ja fa gairebé 40 anys que treballa a Isastur, la companyia que el seu pare, Arturo Alonso, va fundar amb cinc socis més.

El 1991 va decidir muntar la seva pròpia empresa, Aplicacions de Control i Automatització. Tot i la seva trajectòria professional ascendent, reconeix que «tenia un cert complex per la sensació que el que tens és perquè ets fill del teu pare. Vaig voler provar si era capaç de mantenir-me pel meu compte i les coses em van anar més o menys bé». Tres anys després va tornar com a gerent adjunt, primer, i director general, després. Ja suma 20 anys com a president.

En la seva vida personal confessa que no sempre sap desconnectar, encara que és molt conscient que és necessari. El seu temps lliure el dedica a viatjar pel món amb la seva dona i els seus dos fills, encara que aquests, ja grans, de vegades ja no els acompanyen. Li encanta conèixer altres cultures. Ha viatjat a llocs tan diferents com el sud-est asiàtic, Sud-àfrica o Islàndia. És la seva passió.