Manel Cerqueda va estudiar Ciències Econòmiques a la Universitat de Barcelona i es va graduar per la Bell School de Cambridge sobre llengua i costums anglesos. «Anglaterra és un país especial», pel qual confessa sentir-se atret. Del seu pare, un dels fundadors, en va heretar l’esperit emprenedor. D’ell va aprendre «a escoltar i a analitzar bé les coses». Creu que el bon gestor, més que néixer, es fa.

En el temps lliure, adora esquiar, un esport que segueix practicant. «Amb els anys, el que et manca de força ho supleix la tècnica», assegura. Li encanta esquiar a Andorra. De vegades, s’acosta a la Vall d’Aran, i es reserva cada any quatre o cinc dies a l’agenda per escapar-se als Alps francesos, Àustria o Suïssa.

Quan no era època d’esquí solia fer ciclisme tot terreny (BTT). Podia fer 40 o 50 quilòmetres per camins. Ho va deixar fa uns anys.

Una altra de les passions és navegar. Abans anava a vela i ara a motor. Ha navegat per gairebé tota la Mediterrània, de les Balears a Turquia.