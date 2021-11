Les diferents administracions postals d’arreu del món acostumen a incloure en les seves respectives programacions anuals sobre filatèlia tant segells solts com a sèries i fullets-bloc, amb els quals homenatgen alhora de publicitar les principals iconografies de llurs respectius països, en tots aquells vessants peculiars i representatius de tanta diversitat etnogràfica.

Pel que fa al correu espanyol, les novetats filatèliques que apareixen any rere any no es queden enrere, i ofereixen el millor de la seva indiosincràcia, inclosa la gastronomia, com és el cas del tema que comentem avui. El passat dia 10 de setembre aparegué dins de la col·lecció titulada «España en 19 platos», un fullet-bloc de 4,14 euros de facial i tirada de 125.000 unitats, dedicat a Catalunya i a una de les seves modalitats més populars del menjar, el pa amb tomàquet, que com bé afegeix la presentació corresponent, «avui dia el pa amb tomàquet acompanya la majoria dels menjars catalans. La recepta tradicional es basa en una llesca de pa, torrat o no, amb el tomàquet madur directament sucat per sobre. N’hi ha que hi sumen mitja dent d’all, i un xarrup de bon oli d’oliva».

Reproduïm el fullet-bloc del correu espanyol, a més d’una imatge d’un primer pla d’una llesca de pa sucada amb tomàquet, i una postal il·lustrada per Paulet, de les sèries catalanistes de la barcelonina Ediciones Victoria.

I ja que parlem de la filatèlia hispana, confirmar un cop més la seva davallada a través d’unes emissions cada vegada més reduïdes quant a les tirades, quan fa no pas gaires dècades cada sèrie es presentava a través de diversos milions d’unitats, en total contraposició amb la realitat actual i arrossegada des de fa força anys, que mostra emissions de poc més de 100.000 exemplars, circumstància incomprensible si tenim en compte que igualment uns temps enrere els col·leccionistes de base es comptaven per centenars de milers.

Malgrat això, la paradoxa la trobem en el bon moment que determinat sector d’aquest món ve demostrant, a través de les exhibicions que anualment celebren la majoria de les associacions, i la continua millora dels expositors d’elit.