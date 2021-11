La familia Roqueta, del celler Abadal, amb la col·laboració de l’exsommelier del Bulli David Seijas, llancen el vi Dolç de Foc Flama com la reinterpretacio del «vi bullit» del Pla de Bages. És una recepta històrica de la Família Roqueta que es transmet de generació en generació i que té l’origen en Mercè Torrentó, esposa de Josep Roqueta, que va habitar la masia Roqueta fins a finals del segle XIX. «La nostre reinterpretació del vi bullit volem que sigui present a totes les taules catalanes quan es facin postres, en homenatge a la tradició popular catalana, a la nostra manera de celebrar les festes», diuen Ramon Roqueta i David Seijas. El projecte es iniciar l’any 2016, quan David Seijas va visitar el celler Abadal. Durant la visita, el sommelier va descobrir la col·lecció de vins rancis de 40 i 70 anys que reposen al soterrani de la masia Roqueta, les bullidores amb què s’elaborava el vi bullit i la recepta única, encara avui secreta, de Mercè Torrentó , una gran admiradora dels vins dolços que cada any es feia elaborar per a ella un vi bullit, que custodiava en un racó de la casa. La família Roqueta, amb la col·laboració de Seijas i la intervenció de l’enòleg Miquel Palau, ha reinterpretat la recepta familiar aportant-li més complexitat, a partir de l’envelliment en botes de vi ranci durant un mínim de 4 anys, en un sistema de soleres al estil de Xerès. Seijas afirma que es busca mes persistència amb molts matisos i un equilibri entre dolçor i frescor. «Ens atreia el concepte de ‘cuinar’ un vi i hem fusionat els dos mons, el del vi ranci i el vi bullit. Equilibrar la dolçor amb la frescor», manifesten.

El celler elaborador: La família Roqueta, elaboradora dels vins Abadal, és de les poques famílies vinícoles catalanes que es remunten al segle XII. Història, cultura i negoci s’entrellacen en el cognom Roqueta. A la Masia Roqueta, documentada des de l’any 1199, al terme d’Horta d’Avinyó, hi ha emmagatzemat el vi ranci patrimoni de la família, del qual s’extreuen poques ampolles sota la marca Abadal Sagristia. El celler elabora vins blancs, rosats i negres de gran qualitat i són pioners en la recuperació de la varietat Picapoll. Habitualment participa al concurs Girovi amb molt bones puntuacions.

D.O.: Pla de Bages

Graduació: 16º

Preu aproximat: 75 €