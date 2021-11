Dins del món de la competició màxima de la Federació Internacional de Filatèlia, FIP, el vessant de les targetes postals, anomenat cartofília, no acabava d’ésser catalogat com a apartat essencial, i recentment aquest organisme internacional ha dotat amb un reglament especial les cartolines, per poder entrar en les exposicions competitives i ser avaluades amb les màximes distincions.

A l’Estat espanyol la diguem-ne presentació en societat ha estat efectiva durant l’exhibició filatèlica d’Avilés, que va tenir lloc a finals de setembre a la Casa de Cultura de la ciutat asturiana, per cert seu d’un important nucli de col·leccionistes i expositors dins d’aquest món postal.

En el marc d’aquesta concentració estatal, un dels actes destacats fou el Simpòsium sobre Targetes Postals, format per un cicle de conferències i una taula rodona, amb les màximes autoritats locals i filatèliques. Algunes d’aquestes erudites intervencions versaven sobre El nacimiento de la Tarjeta Postal, La Postalidad de las Tarjetas postales, El coleccionismo de tarjetas postales y su inclusión en FIP, i la presentació del Catálogo de las Tarjetas Postales de Asturias: 1891-1941, de Martín Carrasco, una de les primeres autoritats en la matèria.

La resta d’actes al voltant de l’esdeveniment tindrien el marc de qualsevol trobada competitiva de la màxima categoria internacional, amb matasegells especials commemoratius, lliurament d’insígnies i premis, i edició d’exemplars de record. La primera distinció va recaure en Juan Panés, qui presentà la col·lecció La Conferencia de Algeciras, i fou guardonat amb una impressionant copa d’argent.

Una altre fet destacat va ser la presentació del reglament especial per a l’avaluació de les col·leccions que d’ara endavant es puguin presentar a les exposicions FIP, promogut per la Federació Espanyola, i que servirà d’eina eficient per a les futures mostres, en la confiança de que una de les pròximes pugui celebrar-se a Girona.

Per il·lustrar, hem escollit uns exemplars de la primera sèrie de la Impremta J. Franquet, editada l’any 1903, i que en els seus números 3, 11 i 18 reflecteixen respectivament iconografies gironines com el pont del Ferrocarril sobre l’Onyar, el pont de Pedra i l’Areny, i el passeig central de la Devesa.