De color carmí molt brillant amb reflexes violacis. Aroma potent, molt afruitada, amb notes que recorden els petits fruits vermells com les groselles i els nabius. En boca és un vi de cos lleuger amb intensitat afruitada, com l’aroma, bona i fina estructura, molt fresc, tanins fins i suau al paladar. Un vi fàcil de beure i d’elegant persistència. Un perfecte exemple del que és el Beaujolais Noveau. Es recomana beure’l una mica fresc amb plats lleugers, carns bullides com la carn d’olla i també com a aperitiu.

El passat dia 18 de novembre (tercer dijous del mes, tal com està establert al reglament de l’AOC Beaujolais) va ser posat a la venda a tot el món el vi novell d’aquella zona del sud de la Borgonya, a França. Durant molt de temps aquest vi fou el primer vi de l’any amb denominació d’origen que es posa a en venda a Europa. Des del 1952, representa una veritable festa mundial en el món del vi. Se celebra de manera simultània en més de 110 països, i es la més important del món de moment. Altres zones vitivinícoles franceses i catalanes (Empordà, Penedès i d’altres) també posen en venda els seus vins novells amb més o menys acceptació per part dels consumidors. El Beaujolais Noveau està elaborat amb una classe de raïm anomenada Gamay, de maduració primerenca, poc tànic i d’acidesa moderada. Normalment es vinifica amb maceració cabònica i produeix vins florals i afruitats. El vi de la firma Georges Duboeuf, el «Rei del Beaujolais», és molt conegut a França i a tot el món. Ha estat sempre vinculat a l’alta gastronomia. La família segueix fidel a l’elaboració de vins de qualitat amb la tipicitat del terreny. A Girona podeu trobar aquest vi a la xarcuteria El Petit Paradis, recetnment renovada, on la sommelier Tati Quera us podrà explicar les particularitats de les diferents marques de Beaujolais Noveau que té en venda. Any: 2021 D.O.: Beaujolais Raïm: Gamay Graduació: 12,5º Preu aproximat: 10 €