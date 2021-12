Hi ha coses que el client percep als restaurants com a tendència i que, tot i això, no sempre arriba a preguntar-se a què es deuen per simple mandra. Posem un exemple, per què proliferen tant els tentacles de pop a les cartes? Un entra on sigui que sigui, entre la diversitat de restaurants de gamma mitjana, i es troba amb un cefalòpode cuit o a la planxa. L’última opció, impregnada del sabor calcinat del xurrasco, la desaconsello ferventment. No és estrany tampoc que al costat del tentacle li serveixin un puré de patates, que qualsevol establiment de mig pèl anomena ara parmentier per presumir de cosmopolitisme culinari. El cosmopolitisme culinari abunda gairebé tant com el pop, forma part d’aquesta obsessió d’aparentar vivència i coneixement a la cuina i que en més circumstàncies de les desitjades porta a resignar-se menjant malament. O menjant pitjor sense tenir constància d’haver-ho fet; hi ha alguna cosa en les modes que condueix a una fluixa acceptació.

Un amic empresari hostaler m’explicava no fa gaire com el pop s’ha imposat als menús i s’ha incrementat la demanda alhora que el seu preu s’ha disparat. Com a contrapartida em posava l’exemple de les anxoves en salaó que, en canvi, ja no es demanen tant als restaurants com era costum. El preu de les anxoves, em deia, s’ha mantingut com estava. Es pot explicar amb el fet que darrerament hi ha costaneres generoses. Però el pop no és una cosa que escassegi. Els pops abunden. Pot ser també que la seva omnipresència a les cartes tingui la seva explicació en la comoditat del producte cuit i envasat que utilitza la majoria per acostar-lo a les planxes dels seus restaurants, les cuines dels quals, diguem-ho clar d’una vegada, estan limitades i no compten amb prou producció. Si, a més, satisfà l’interès de bona part dels clients no costa adoptar-lo com a animal de companyia.

Però malgrat el seu braç allargat el pop té les seves regles i les seves coses. La tradició a Galícia manté que s’ha de coure encara que s’hagi imposat la moda de fer-lo patir després a la planxa fins assecar-lo. Es deixa que l’aigua arrenqui a bullir i s’hi fica i se’n treu tres vegades durant mitja hora aproximadament per a un pop de mida mitjana, per tal d’espantar-lo. La millor manera, diuen, és coure’l en un calder de coure, com s’acostuma a fer en romeries, establiments d’hostaleria i, també, en algunes cases.

Un cop cuit, aquest cefalòpode admet moltes variacions, ceba, amb vinagreta, etcètera. Però a Galícia, on s’ha consumit més al llarg de la història nacional, són tres les variants que regnen sobre les altres: a feira, en caldeirada o a la gallega, que és com es prepara el famosíssim pop de l’illa d’Ons. A Ribadavia i a Carballino, Ourense, he menjat pop acompanyat de cachelos i era difícil decidir què era més bo, si el pop o els cachelos. En la disjuntiva d’evitar comparacions, cada cop que n’he demanat darrerament he renunciat a les patates. També he menjat pop en molts altres llocs de Galícia i gairebé sempre vaig trobar en el seu sabor una fragància que acaba tornant-me al mar. Si el pop es menja tant a l’interior deu ser, entre altres coses, pel seu aroma evocador. Per mantenir-lo, el millor és preservar-lo amb la seva textura ferma, cocció al punt, amb l’embriagador suc que desprèn.

El gallec, en general, és molt polper, i el pop acaba portant al record un fabulós, Álvaro Cunqueiro, i el que va escriure sobre ell. «Abans el més del pop que es coïa a les fires de Galícia interior era de mitja cura o de cura sencera –és a dir, assecat a la vora del mar al sol i al vent–, però ara corre molt el pop congelat. El pop arribava a Lugo, Orense, a Monterroso o Carballiño, procedent de Mugardos, a la ria de Ferrol; de Bueu, a la de Marín, de Muros, de les illes i riberes de la ria d’Arosa. Hi va haver sempre pulpeiras famoses de Sarria, per exemple, que van de fira a fira amb les seves grans calderes, amb les seves alcuzas per a l’oli, amb els seus sacs de sal i de pebre vermell i els seus plats de fusta». Per Cunqueiro vaig saber el testimoni d’aquell francès, Jacques Mabille de Poncheville, «qui fent el Camí de Sant Jaume a peu va fer posada a Lugo, i sortint a fer el passeig per la gran muralla romana, entre les portes de Sant Pere o Toledana, i la del Castell, en un camp entre dos cubs, va veure unes dones vestides de negre que s’esforçaven encenent foc sota unes immenses calderes negres, i va creure que aquelles serien les bruixes o meigas de les que li havien dit era abundant Galícia, i que devien estar gairebé preparant l’aquelarre. Però eren les pulpeiras de San Froilán».

A una d’aquelles meigas de Cunqueiro, a les mateixes pulpeiras de San Froilán, li encarregaria amb gust un conjur perquè fes desaparèixer de les cuines actuals tant de pop maltractat per la calor inclement de les planxes. Un cefalalòpode com cal, fill del pedrer, no mereix, en cap cas, l’infern.