«Els nolis costen deu vegades més perquè hi ha pocs contenidors»

Al sector agroalimentari no li va anar malament en el pitjor de la pandèmia... En el primer semestre de l'any passat van créixer les vendes -gairebé es van duplicar pel pànic generalitzat de la població, que no sabia què passaria. Hi havia incertesa. Però en el segon semestre les vendes es van anar estabilitzant als nivells de l'any anterior.

No els va perjudicar la caiguda en l'hostaleria? En hostaleria es va perdre a Espanya en 2020 un 50% del volum. Però Prosol només té un 5% del seu negoci orientat a hostaleria. El 95% es dirigeix a consum en la llar.

Va créixer el consum en la llar... Sí. Hi ha hagut un cert increment del consum de cafè en la llar, entorn del 5%, que hauria d'haver-se traduït en una major venda, però com que hi ha hagut costos molt més elevats, el benefici ha estat menor.

Més vendes, però més costos. Enguany hi ha una expansió dels costos i, per tant, una tensió molt més forta en els marges.

Els costa molt més car importar el cafè... Hi ha hagut un augment de productes en alguns països. Brasil, per exemple, produeix el 40% del cafè mundial, i Vietnam, el 25%. Però els contenidors que surten d'aquests països, sobretot de Vietnam, van carregats d'altres productes i per a portar matèries primeres cal pagar molt més car. S'ha multiplicat per deu, el cost dels nolis.

Encariment i, a més, escassetat de contenidors, no? Sí. Hi ha menys disponibilitat de nolis, de contenidors. I la disponibilitat no és quan tu vols, la qual cosa t'obliga a tenir un estoc més gran i has d'habilitar espais, que és un altre aspecte que ens falta a Espanya, una gestió logística integrada i eficient.

Emmagatzemar és un problema si no es disposa de naus. Encara que empreses com la nostra siguin considerades a Espanya com a grans -facturem entorn de 100 milions-, som petites en dimensió i no tenim espais d'emmagatzematge excessivament grans. I no hi ha inversions en actius, en naus. El sector de l'emmagatzematge té encara un gap de deficiència que ha de cobrir. L'emmagatzematge és capital circulant, és caixa, té costos, i has de tenir pulmó financer per a suportar-ho. I en la indústria agroalimentària, el cost de gestió és major perquè ha d'haver-hi un manteniment de la seguretat de tota la cadena. No és el mateix que emmagatzemar rodes.

I després hi ha la tarifa de l’electricitat, que també ha pujat. Sí. Primer, els nolis. Segon, menor producció i disponibilitat de cafè. Països com els de Centreamèrica estan sofrint més fort la Covid, tenen menys mitjans i recullen menys cafè. Tercer, la moneda. El cafè cotitza en dòlars. És la segona commodity, després del petroli, que més paper mou i amb la qual més s'especula. El preu de la matèria primera està pujant perquè el dòlar està enfortit. I després, tens els costos inherents a la logística i els energètics amb un increment de tarifa que a ens afecta directament perquè som una empresa intensiva en consum d'energia. La nostra maquinària funciona 24 hores, set dies a la setmana.

I entenc que vostès repercuteixen en el preu aquests costos. Aquests factors es tradueixen en un increment que ha de ser repercutit al mercat perquè, és clar, ha suposat un increment de més de 50 cèntims en un producte que en els mercats es ven a dos euros un flascó per a 100 tasses de cafè. Amb això et dono la dimensió...

Ha crescut o ha baixat els darrers anys el consum de cafè? El consum s'ha mantingut, però ha canviat la tendència. Un 15% dels consumidors de cafè mòlt s'han passat a les càpsules en els últims quinze anys.

I això va empènyer Prosol a apostar també per les càpsules... Vam néixer com a empresa de cafè soluble fa vint-i-tres anys. Però en 2012 entrem en el món de les càpsules en pensar que era una gran oportunitat, tot i que el soluble no hagi sofert una reducció amb l’aparició de les càpsules, com sí que ha sofert el mercat de cafè mòlt.

Van començar amb soluble i són un autèntic referent en aquesta línia. El sector del cafè soluble està molt concentrat. Només hi ha cinc empreses a Europa i menys de 40 en el món.

Només cinc empreses de cafè soluble a Europa? Només cinc, sí. I dues d’elles són

grandíssimes multinacionals, les dues més grans a nivell mundial. Després, les altres tres ens dediquem a marca privada.

És a dir, que són l’única empresa espanyola que es dedica al soluble. Sí. L’única empresa de capital espanyol que fabrica cafè soluble. El per més rellevant que tenim en el nostre compte de resultats és de soluble. En tot el sud d’Europa, inclosa Espanya, som líders en marca privada. És a dir, sumant totes les marques de supermercats i torradors als quals venem, tenim el major volum de quilos en molts països d’Europa i del nord d’Àfrica.

Càpsules, soluble... i volen créixer també en el segment del cafè torrat. Enguany han comprat el 21% de Supracafé. Tenim un 80% del negoci en soluble, un 15% en càpsules, i un 5% en cafè torrat, que és una activitat nova en la qual hem entrat amb una posició del 21% en una marca, Supracafé, que està molt centrada en el mercat de Madrid i en moltes empreses que es preocupen per la cadena integral del cafè des de la comunitat cafetera -tenim finques a Colòmbia- fins al client final.

Què els aporta Supracafé? Aporta know-how i coneixement del que és l'origen perquè són molt especialistes. Supracafé té una finca pròpia a Colòmbia, que és la segona en extensió de tot el país, i ens aporta el contacte directe amb la comunitat.

A tot arreu hi ha cafè Prosol. Et pots prendre un cafè en moltíssims llocs i el cafè és nostre. A Espanya hi ha diferents canals. En hostaleria, per exemple, els sobres amb marques de molts torradors són nostres. Després hi ha les màquines de vending, el canal dels supermercats i el canal nutricional.

Vostè no parla de marques blanques. Prefereix dir que treballen per a marques privades... M'agrada més parlar de marca privada perquè no només fas marques blanques, que la gent relaciona amb els supermercats, sinó també cafè per a grans marques com, per exemple, Santiveri a Espanya. Ells no compren el cafè, compren cereals solubles que nosaltres processem. Però Santiveri no és una marca blanca. Així tenim molts clients a nivell mundial. Smucker, per exemple, que ven amb la seva marca Folgers als EUA, però el cafè és nostre. La gent no sap d'on ve aquest cafè, però aquest cafè ve d'aquí.

No tenen registrada marca... No tenim una marca registrada en soluble; treballem amb marques privades. En càpsules vam registrar l'any passat una marca, Koffie Cup, per a la venda en línia. Amb ella volem aprendre, ser digitals i aportar coneixement als nostres clients de distribució.

Entenc que són clients Aldi, Lidl, Carrefour, Mercadona... Podem dir que treballem amb els principals distribuïdors que són presents a Europa -els top-5 són clients nostres-, i en els diferents països treballem amb uns o amb uns altres. A Anglaterra, per exemple, som líders en marca privada perquè venem a Aldi, que allà ho ha fet molt bé. A cada país treballem amb el líder en cafè, que és una marca de supermercat o una marca pròpia, com a Portugal, on estem amb Delta perquè és el líder del mercat. Estem presents en el 90% de les marques privades que tenen el lideratge en cafè. Molts supermercats d’Espanya, la gran majoria, tenen producte nostre, i a França, igual. A Portugal, el mateix.

Fabriquen 13 milions de tasses de cafè al dia que porten a 30 països. Quin pes té l'exportació en el volum de negoci de Prosol? Aquesta és una empresa que va néixer cent per cent internacional. Avui dos terços del nostre negoci és internacional i un terç és mercat espanyol.

Esmentava abans Folgers. Els Estats Units s’han convertit en un mercat clau per a Prosol... És el nostre primer mercat. El nostre llançament en aquest país fa quatre anys ha estat una fita per a l'empresa. T'explico el context: ja no queden indústries de cafè soluble de marques privades als Estats Units. Han tancat i nosaltres hem ocupat el buit. La qualitat del producte que estem llançant allà s'està percebent com a superior a la dels productors de soluble a Amèrica, que són sobretot del Brasil.

Brasil és un país important per a vostès. Com ho és també Mèxic... Al Brasil hi entrem fa tres anys. Estem amb el grup de supermercats que ven més del 20% del mercat alimentari en aquest país i amb grups europeus que estan establerts allà. En soluble no, però en càpsules tenim una presència bastant elevada. Al Brasil teníem prevista una inversió, que vam suspendre quan va venir la pandèmia i que reprendrem en el futur, per a implantar-nos a través d'una instal·lació amb la qual servir a les marques brasileres. I a Mèxic tenim ja una participada que produeix una classe de producte instantani, que és liofilitzat.

El BEI va donar suport amb finançament els seus plans d'innovació... El BEI aposta per Prosol perquè hi ha un compromís molt fort amb la innovació. Estem invertint molt en digitalització, tant en la part de sensorització com a Indústria 4.0; estem invertint en la formació dels nostres professionals, i estem invertint en sostenibilitat. En càpsules, per exemple, llancem la càpsula compostable al 100% l'any passat i acabem d'anunciar una càpsula, anomenada home compostable, els materials de la qual són totalment orgànics i es desfan en un període molt curt de temps, garantint la qualitat del cafè. Aquest projecte va atreure molt al BEI perquè som pioners a aportar al mercat aquesta solució.

Innovació enfocada a la sostenibilitat mediambiental. Protegir el medi ambient no és una obligació, és una responsabilitat. I ho estem impulsant. Prosol va ser la primera empresa a ser certificada amb residu zero en el sector agroalimentari. Valoritzem més d'un 95% dels residus que produïm. En aquest sentit, tenim projectes relacionats amb la generació d'energia per a millorar en eficiència no econòmica i mediambiental.

Un altre assumpte de responsabilitat social. Com afavorir la igualtat en les empreses? La clau és la conciliació. No cal decidir entre família i carrera. La taxa de fecunditat a Espanya és molt baixa i el repte és facilitar que es tinguin més fills. A Prosol ens preocupa que els nostres professionals puguin tenir cura dels seus fills i els seus pares. Tenim més de 55 mesures de conciliació i han estat ampliades amb la signatura de l'últim conveni el mes passat.