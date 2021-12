Llet Nostra obre les portes de la granja de l'Estació de Vacums (EVAM) de Monells, al Baix Empordà, per apropar la tasca que hi fan els ramaders, mostrar com la producció agroalimentària d'aquesta granja té un «alt vincle» amb el territori baixempordanès i deixar clar que el sector ramader «no té res a amagar». Sota el nom d'Experiència #APROP, ofereixen una visita guiada per la granja experimental amb la intenció de «despertar vocacions» entre els més petits. El ramader Jordi Riembau, president de Llet Nostra, explica que l'experiència ja fa molt temps que estava pensada, però que quan estava preparada per entrar en funcionament va arribar la pandèmia de la covid-19 i les circumstàncies els van portar a no poder engegar el projecte fins aquest passat estiu, quan van acollir les primeres visites guiades. Tot i això, asseguren que la iniciativa està funcionant «molt bé» i recorden que cal reserva prèvia (des de la web de Llet Nostra) per poder gaudir de la visita per l’estació de vacums.

L’EVAM de Monells, construït l’any 2017, es troba ubicat a la finca Camps i Arnet, amb un total de 160 hectàrees de superfície, de les quals la meitat són camps de cultiu i la resta massa forestal. Actualment, l’estació de vacums és propietat de la Diputació de Girona i és gestionada per l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries). A través de la tasca d’aquest centre, a la granja de Monells a més de produir-s’hi llet també s’hi porten a terme diferents projectes de recerca relacionats amb el món ramader i agroalimentari. Un aspecte que la fa diferent de la resta de granges per les seves instal·lacions i funcionament.La granja compta avui en dia amb 120 vaques frisones, distribuïdes en sis corrals -equipats amb un sistema de refrigeració i aspersors d’aigua freda- i dos patis més que fan d’infermeria i de paritori. En aquests corrals és on es poden entreveure les primeres diferències que hi ha entre l’EVAM i una granja convencional. I és que a l’estació de vacums de Monells realitzen gràcies a l’IRTA estudis d’alimentació que ajuden a garantir el benestar de l’animal i, de forma paral·lela, la qualitat de la seva llet.Innovació per la qualitat

Per aconseguir-ho, a la sala de munyir hi tenen instal·lats dos sistemes que els ajuden a analitzar la qualitat de la llet des del primer moment de l'extracció, tenint en compte els nivells de proteïna i de greix que conté cada gota d’aquest aliment. De la mateixa manera, si la màquina detecta que la llet no està sortint amb la qualitat que ho hauria de fer s’atura i emetrà uns sorolls d’avís per alertar al personal.

Amb la informació que recull aquest sistema s’elabora de forma automàtica una porció de menjar individualitzat segons els requeriments de cada vaca que es dona d’aliment a l’animal a la mateixa sala de munyir. De forma paral·lela, les menjadores compten amb balances que els permeten saber amb exactitud quina quantitat de menjar ha ingerit cada vaca. De mitjana, cada remugant pot arribar a menjar 25 quilograms de matèria seca i fins a 100 litres d’aigua al dia. Gràcies a aquests sistemes de la granja de Monells s’extreuen cada dia 31 litres de llet de mitjana en la millor qualitat possible, el que venen a ser 120 gots de llet al dia.

L’experiència #APROP de l’empresa Llet Nostra, en marxa des d’aquest passat estiu i enfocada sobretot a famílies, grups escolars i interessats en la matèria, ressegueix tot el que passa abans que el tetrabric de llet arribi a la nostra nevera. Per seguir aquest recorregut, l’experiència consta d’una visita d’aproximadament una hora i mitja en la qual a través del guiatge d’un expert es desgrana tot el que hi ha darrere de l’elaboració d’un got de llet i el paper que el clima, l’estat dels camps, el benestar animal, el compostatge, el paisatge i la sostenibilitat hi juguen perquè el contingut d’aquest surti al 100% de la seva qualitat.

Durant el recorregut també es projecta un audiovisual immersiu en el qual els assistents poden gairebé parlar «cara a cara» amb diferents especialistes, donant veu a figures claus en el procés d’elaboració de la llet que molts cops queden en segon pla -com pagesos, veterinaris, investigadors o transportistes-.

L’activitat culmina de la mateixa manera que es tanca el cicle de producció a l’estació de vacums de Monells, a dins d’un got carregat de llet que des de l’organització de l’activitat ens conviden a analitzar. Es tracta d’un tast organolèptic dels dos principals productes de Llet Nostra, la llet sencera i la desnatada, al Centre de Coneixement i Innovació de la Llet (CCILLET), situat dins de la mateixa instal·lació. Un tast guiat on et conviden a despertar tots els sentits per ser capaç de diferenciar les característiques de cada tipus de llet, fixant-nos en el seu aspecte, textura o l’olor per aprendre a distingir-les.

Despertar vocacions

El president de Llet Nostra, Jordi Riembau, explica que amb aquesta experiència l’empresa vol donar a conèixer la feina dels ramaders i inculcar «la important aportació d’aquests i del sector primari a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental del territori». Tanmateix, reivindica el paper dels pagesos i declara que a més «d’alimentar tota la població» també són «bombers i jardiners del territori» que ajuden a vertebrar el territori portant gent a treballar a zones despoblades i ajudant així a mantenir l’equilibri al territori. Un altre dels principals objectius que té l’activitat és ajudar als infants i joves a despertar possibles vocacions cap al sector ramader i fer veure les altres feines que hi ha al darrere, com de tècnics, veterinaris, pagesos o investigadors.

Per altra banda, el president de Llet Nostra assegura que des del sector ramader no tenen «res a amagar» i afegeix que amb aquesta experiència pretenen posar llum a les «mentides» que s’han creat al voltant de les granges. «A la visita ensenyem tota la realitat de la granja, sense humanitzar els animals, els tractem amb el màxim respecte i garantim el seu benestar, no tenim res a amagar», conclou el ramader.

Llet Nostra agrupa 140 petites i mitjanes granges familiars ramaderes de tot Catalunya que el 2003 van decidir ajuntar-se per vendre directament la llet de les seves produccions al consumidor final.