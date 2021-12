La discussió sobre la nova cuina enfrontada a la vella no és només d’aquest segle i de l’anterior. Pertany a un passat una mica més remot. Els enciclopedistes ja s’entretenien dissertant sobre això. La xerrameca dels pensadors del pinso, que amb tant d’encert va saber definir Fernando Savater, no correspon en exclusiva a l’era contemporània. El primer a manifestar-se sobre el sentit de la relació entre qui menja i el menjar va ser Diderot, observant-hi la regla del gust objectiu que més tard exagerarien alguns amb la grandiloqüent teoria de les emocions gustatives.

Al prefaci que Etienne Lauréault de Foncemagne, erudit introductor de l’esperit de les Llums a la cuina, escriu per a The Science of the Butler Cook, s’hi pot llegir que «als plats de carn com a la música, les dissonàncies han d’estudiar-se amb igual dedicació». I segueix: «Cal que hi hagi una correspondència harmoniosa entre el plat elaborat pel cuiner i qui el menja, entre el creador i qui, en assaborir-lo, està obligat a aprofitar les relacions correctes entre els sabors, si és que aquestes existeixen». Diderot també va explicar que el gust, en general, consisteix a percebre aquestes relacions. «Un plat que no té èxit no aconsegueix l’ideal que persegueixen les relacions humanes; només té un to del qual te’n canses ràpidament», va escriure l’autor de L’Enciclopèdia. S’expandia la idea que cal aprendre a adaptar-se a les dissonàncies que el cuiner crea a voluntat per estimular contínuament la gana i endarrerir el més possible la sensació de sacietat.

A l’anomenat Segle de les Llums, la dieta dels rics, com passaria després, es diferenciava de la dels pobres per la seva varietat. Els paladars exquisits havien d’apreciar amb igual voluntat els productes tradicionals i els exòtics, que es començaven a conèixer a través del comerç amb Orient i el Nou Món. No hi podien faltar el cafè i la xocolata de les Índies Occidentals, però tampoc el formatge holandès i el Roquefort, els llegums i els cítrics del Mediterrani.

Voltaire, per exemple, era un gran consumidor de fruites exòtiques. Al final de Càndid evoca sense parar les taronges, les llimones, les llimes, les pinyes i els festucs que ofereix un vell turc. Foncemagne proposa estudiar les qualitats de cada aliment, i demana una cuina moderna amb la mateixa incidència per a la medicina com la dels antics. La incursió a l’esfera mèdica no produeix por. La cuina, capaç d’influir directament en el desenvolupament físic i conductual, és el millor aliat de la bona salut de l’home.

El debat entre la tradició i la novetat es va prolongar durant anys, com solia passar amb altres cèlebres querelles. Francesca Sgorbati Bosi, especialista al Segle XVIII, explica com Voltaire va escriure el 1768 al seu estimat amic, el comte d’Argental, per explicar-li la discussió oberta entre els filòsofs: «Uns sostenen que aquesta nouvelle cuisine és excel·lent, que pot millorar la salut, i sobretot guarir vapors. Altres, els que defensen la cuina à l’ancienne, diu que els nous cuiners són uns enverinadors».

França va quedar dividida en dos bàndols: els que consideraven la cuina un art refinat i la nouvelle cuisine la seva millor expressió, i els que reivindicant un estil de vida sobri, enyoraven el passat d’aliments saludables ingerits al natural, sense artificis ni pompositat. Aquests darrers detractors es queixaven que l’elecció dels aliments s’havia tornat inútil gràcies a l’habilitat dels cuiners a transformar-los en allò que no eren. Per a ells el gran art de la nova cuina consistia a donar-li al peix el gust de la carn, i a la carn el gust del peix i treure-li tot el gust a les verdures. L’inoblidable Santi Santamaria els hauria liderat amb honor i plaer.

A Voltaire li agradava la bona taula dels grans salons de l’aristocràcia. Gaudia tant del bon menjar com de les fines estovalles, les plates i les valuoses porcellanes. Un estómac tan delicat com el seu havia de mantenir-se en guàrdia més enllà de la simple necessitat fisiològica. La conquesta d’allò superflu satisfà més que la d’allò necessari. El plaer s’ha d’estimular i no llanguir. Eren alguns dels seus preceptes. Denis Diderot, en canvi, no va prendre partit per cap dels dos bàndols. Era més que res un golafre. Li encantava el bon menjar fins a l’extrem, explica Sgorbati Bosi, de patir indigestions freqüents. El baró d’Holbach el convidava sovint, juntament amb altres philosophes, a gaudir dels vins i els plats que la seva dona servia en abundància.