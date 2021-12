Una munió de curiosos s’havia acostat a la plaça dels Apòstols. Feia dies que a la ciutat no es parlava d’una altra cosa que no fos aquell casament, on hi havia el bo i millor de Girona i dels voltants.

Francesc Llobet Parés va néixer el 21 de febrer de 1838 a Lloret de Mar, on la seva família, originària de Vidreres, s’havia instal·lat un parell de generacions abans. Després de l’escola primària, el 1850 es traslladà a Barcelona, on va començar a cursar el batxillerat. Tot seguit es va matricular a la universitat de la capital catalana amb l’objectiu d’estudiar dret, però el 1859 se’n va anar a Saragossa, per acabar la carrera a la capital aragonesa. Malgrat no disposar d’informacions concretes, cal suposar que una vegada llicenciat va començar a col·laborar amb el seu pare en la gestió del patrimoni familiar. El dia que celebrava el seu vint-i-novè aniversari, Francesc Llobet es va casar amb Adelaida de Pastors de Maranges, filla d’una de les nissagues d’hisendats més importants de la província. De fet, amb aquell unió matrimonial, confluïen dos dels llinatges més rics de la demarcació. L’esdeveniment va tenir gran repercussió entre les elits locals. Bona prova d’això és que la cerimònia es va celebrar a la Catedral de Girona i va ser oficiada pel bisbe en persona. La parella va tenir deu criatures, moltes de les quals acabarien emparentades amb altres grans cognoms de la zona, tal i com explica Santiago de Llobet al seu llibre sobre la família. Els Llobet de Pastors es van establir a la ciutat de l’Onyar, des d’on Francesc va seguir els passos dels seus progenitors i va continuar ampliant les propietats familiars mitjançant compres de cases, masos i camps en diferents localitats. Aquestes operacions el van situar com un dels contribuents més rics de la província. A part d’ocupar-se dels seus propis negocis, Francesc Llobet Parés també es va implicar en altres qüestions. Consta, per exemple, que va participar en el moviment de defensa dels interessos dels propietaris de boscos de sureres i dels productors de suro acollint una important reunió a la Casa Pastors, que era el seu domicili familiar. Deixant de banda les qüestions econòmiques, l’hisendat també va fer aproximacions a altres àmbits. El 1893 era vicepresident del cercle carlista de Girona i el 1904 va ser designat president del Casino Gerundense, una exclusiva entitat que servia de punt de trobada per als homes de les classes benestants de la ciutat. Francesc Llobet Parés va morir el 18 de gener de 1909, quan li faltava poc més d’un mes per arribar als 71 anys. Tot i traspassar a Girona, fou enterrat al panteó familiar de Lloret de Mar.