La gran il·lusió de la Loteria

Si hi ha un dels senyals tradicionals i emblemàtics de l’acostament de les festes nadalenques, de Cap d’Any i de Reis, aquest possiblement sigui el primer, i un de tants efectivament, el de la rifa reconeguda arreu com la més important, de longeva història i de major nombre de premis, l’espanyola de Nadal, que entrarà en sorteig el proper dia 22 d’aquest mes de desembre. L’edició d’enguany continua amb els 20 euros per dècim, essent la que fa el número 102 de l’any, i aquest cop amb una il·lustració clarament religiosa, com és la de la Verge de la Granada, de Fra Angelico, obra dipositada al Museu Nacional del Prado. Amb un premi de 4 milions, uns altres d’1.250.000 euros, de 500.000, de 200.000, i així baixant fins als reintegraments i les «pedrees» -pagar 5 euros per cada euro jugat-, aquest esdeveniment social, popular i de l’atzar es converteix inevitablement i des de fa temps immemorials en la rifa més compartida i repartida, molt superior a les que per les mateixes dates i simbologia tenen lloc a molts indrets del món.

Qui més qui menys, en gairebé totes les famílies, empreses, comerços i institucions, tenen alguna cosa a veure amb aquesta famosa loteria nadalenca, fins al punt que hi ha gent que no hi juga mai, però que en la present avinentesa dona un pas al front; i que per altra banda el costum de fer-ne partícips amistats i propers, deriva en que de participacions fragmentàries dels familiars dècims naveguin a dojo i per tot arreu. En l’àmbit del col·leccionisme popular, aquest ha estat un vessant en temps recents molt conreat, entre altres coses per l’economia de la seva adquisició, simplement recollint el que altres llencen; de dècims i bitllets premiats, sí que difícilment en podríem trobar. Les varietats en la seva classificació? Pràcticament infinites i al gust de cadascun: per números, per cents o milers, capicues, administracions, anys complets, motius il·lustratius, dècims, blocs de quatre, bitllets complets... I els qui vulguin anar més enllà, poden interessar-se per les rifes d’altres països, i quina manera més fàcil d’obtenir el contacte i els intercanvis, a base d’aficionats individuals, de les diferents associacions, o de les mateixes administracions, sempre amatents per facilitar tot tipus d’informació i d’avantatges a l’hora d’anar cercant material. Reproduïm un puzzle de dècims del segle XIX (regnats des de Ferran VII fins a Alfons XIII), i l’estampa ben popular d’una noia repassant la llista de premis, en una imatge d’unes quantes dècades enrere.