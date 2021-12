1ct) U.n conegut, que va llegir el relat de l’aventura del present autor a la jungla del Parc Central, li va comentar a la seva muller que a l’escrit hi faltava la descripció de la munió de pidolaires que hi sol pul·lular a deshores del seu passeig habitual. No vaig pas dir-li res al conegut, doncs a part dels indigents que demanen doblers als vianants del Parc, vaig oblidar de fer constar moltes més coses, que potser més endavant miraré de transcriure el més fidelment possible. Tenia raó el meu conegut, segons quins dies o a quines hores, un es pot trobar amb uns quants pidolaires pel Parc Central i rodalies de l’estació, fins i tot més enllà.

Hi ha de tot enmig dels que pidolen. Gent polida i educada, multitud que es veu en el més que necessari mester de demanar caritat, gentada amb una història ben preparada, la seva veritable o una novel·la d’horror; estrangers humils, capcots, demanant quelcom per menjar o sobreviure; solitaris de mil camins que han anat a parar allí, a l’espai del Parc Central, portats per qui sap quines marees temporals; noies jovenetes d’accents variats, impossibles de saber els seus orígens, recent escapades d’alguna institució tutelar potser, que no han fet cap àpat substanciós...

Totis, tots i totes demanant doblers pel cafè amb o sense llet, o per emprendre el viatge cap el seu poble, o per comprar-se un entrepà, o l’ampolla d’aigua per acabar amb la set de la calorassa... Abans te’ls trobaves arreu de Ciutat de X als indigents, ara semblen convergir tots cap el Parc i els seus voltants.

2 ct) Encetats els idus de juliol, al sortir de casa, a l’esglaó de l’entrada comú a dos blocs de pisos, hi havia un grup de joves un xic fora de lloc. Bevien llaunes de cervesa de marca i semblaven estar d’allò més relaxats, xerrant de les seves coses al portal. Era rar. Eren rars. Tant per ells devien ser-ho els altres de rars, com ells ho eren pels inquilins, vianants i observadors eclèctics. Doncs, a part d’algunes criatures, per descansar dels jocs, no sol haver-hi ningú assegut a l’entrada de casa.

3 ct) Al nostre accés tot sol anar com una seda. Excepte per la noia joveníssima que estava estirada just a l’entrada del garatge, ara fa uns anys, ben adormideta, quasi al migdia. Endins la realitat actual, quan vaig tornar de donar un vol, els joves rars ja no hi eren, havien deixat el regal d’unes quantes llaunes de cervesa de marca estrangera, escampades pel terra de l’atri i la vorera. Beatniks o quelcom semblant, vaig pensar que eren: la versió antiga posada al dia. O quelcom nou, una quimera de laboratori de les idees de la joventut, basada en allò ancià, que ha inspirat novel·les i films. Pensaments aglomerats sobre com viure, com enfrontar el persistir en aquesta vall de riures: hippies, punks, beatniks,... què sabré jo! Un grup posat ideològicament al dia, per gaudir del flux existencial, aprofitant la bonança de la primavera-estiu d’aquest any de gràcia MMXXI.

Poc em podia esperar que, el que vaig clissar aquell dia en el portal de casa, es convertiria en el que ara s’ha transformat. Una història on, no només les tribus ciutadanes, format indigent, o quelcom que s’hi assembla, beuen cervesa a peu de casa. Ans per gràcia o desgràcia és una eventualitat que ha permès que intenti descriure aquest relat-aventura ciutadana. Una extensió del safari del Parc Central en les terres de ningú delineades per la Plaça d’E, el carrer Paral·lel (a les vies del tren), els dos carrers de la mançana de casa: el de S i el de O, amb la frontera final limitada pel carrer-avinguda del benaurat Sant Narcís, patró de Ciutat de X: La Terra Incògnita.

És cert que fa anys vàrem presenciar diversos fets que succeïren en el carrer més proper a la plaça, el carrer de S. A) Per acabar una festa, uns ciutadans beguts varen llençar entre tots a un altre begut a dins d’un contenidor. B) Ben entrada la nit, hi va haver la persecució a peu d’un corredor de fons, per part d’uns altres individus, que corrien molt menys, però cridaven pestes (semblava) en un idioma semític. No crec que atrapessin al fugitiu, doncs udolant tal com ho feien, perdien aire i pistonada; segur. C) Un lladronici a la botiga de vins italians a l’engròs, que està ben bé sota casa. Era de nit, amb el soroll infernal d’una tapa de claveguera per intentar trencar els vidres de l’aparador i entrar-hi, sense aconseguir-ho. El millor de tot és que els presumptes lladres varen esperar, mig amagats, que arribessin el Mossos d’Esquadra. Per detenir els malfactors, arribada la policia els va fer estirar a terra i procedí amb tota la parafernàlia de pel·lícula de guàrdies i lladres. D) Després d’això, l’escenari va romandre tranquil, o jo no me’n he assabentat de res més, excepte el trencament d’un vidre per entrar a la botiga del davant, amb robatori frustrat inclòs. E) Diversos furts de fireta dels cotxes del garatge, emprant alta tecnologia, fins arribar a la trobada dels beatniks del pícnic de cervesa descrit abans.

4 ct) Es clar que un pícnic de birra no té res a veure amb cap fet delictiu, que jo sàpiga. Potser dona exemple de poca educació ciutadana, ja que ni es varen molestar en posar els envasos buits a una paperera propera. Però el fet és que, com a romanent d’aquesta visita inesperada, un xicot jove de la colla de beatniks va decidir quedar-se a estiuejar per l’entrada de l’edifici, tot deambulant a l’atzar per la Terra Incògnita. Molts de dies un se’l troba estirat fent la migdiada al bell mig del pas, a l’atri de casa. Altres, roman assegut a l’escaló de l’entrada, mirant passar el trànsit del passeig d’Olo. Sol aixecar-se amb posat felí, quan veu acostar-se parpellejant les llums blaves de la policia municipal. Desapareix instantàniament voltant la cantonada, cap el petit espai de Terra Incògnita amb bancs, vorer als contenidors, que també té una font. Avui mateix ronseja sense parar amunt i avall d’un bar a l’altre. Es sorprèn si un gos borda. S’atura i gira cua. Torna al cap d’uns minuts, arriba al final de les taules i gira de nou per repetir la jugada. Porta una llauna que no sabria dir-vos pas de què és.

La seva presència s’intueix altres moments per l’abandonament de llaunes de tonyina, de forma semblant a les llaunes abandonades de cervesa inicials. Altres moments al bon jan se’l veu pidolant o mirant fixament els clients i clientes de les taules dels bars de les rodalies. Altres s’asseu en els bancs del contenidors de Terra Incògnita. Millor encara: també sol ser sota els tres arbres de la placeta de l’Illa, situada a la cruïlla dels carrers de S i O. Un dia, al costat del banc de l’Illa on seu hi té una llauna de cervesa, un altre dia un entrepà reposa vora seu al banc,... Així s’explica la seva supervivència també, doncs no era pas gaire segur que mengés quelcom per anar tirant. Però dia a dia, sense fer necessària gaire perspicàcia, es veu com el xicot es degrada per moments. Cada jornada la brutícia se li acumula per tot arreu. Ara feia uns dies que tenia com paralitzat el braç esquerra, avui sembla haver-se-li curat. Alguna vegada sembla dirigir discursos pontificals als deus de l’aire o als ocells. Tal com també, ara fa uns quants Nadals, la dona de l’estació escridassava els coloms, tot estant a la part del Parc Central, carregant el seu cart ple de qui sap què.

Al noi de l’entrada en certs moments se’l veu traginant una bossa de mà vermella. Si abans semblava força estàtic a la porta de casa, ara pareix que deambula ràpidament d’un lloc a l’altre. Sense sortir de la Terra Incògnita, però. Ho fa de forma caòtica, sense semblar que obeeixi a cap pla establert ni a cap pensament per dirigir-se enlloc. Els xinesos d’un bar proper diuen que endebades té visites dels amics, que suposo són els que vaig veure al començament de la història, bevent cerveses. Jo no els he tornat a veure més. Ni he notat cap altra deixalla que indiqués que han tornat a fer festa. Però això no prova res. Ara penso que el primer contacte potser era una celebració: el nostre beatnik havia trobat un lloc per passar l’estiu.

5 ct) He volgut descriure l’entorn i esquemàticament les aventures del noi de l’entrada de casa per indicar-vos el marc de la vertadera història. Que continua o comença ara. Doncs, la majoria dels veïns estava capficada per la presència del beatnik a l’entrada del hall i de les escales de l’habitatge. Certament és un jove pacífic, exceptuant si un vol, els seus discursos abrandats als déus dels aires. Més aviat qualsevol pot pensar que no acaba de estar bé del tot. Es clar que això també és una apreciació, potser subjectiva, però usualment, fins i tot els beatniks més recalcitrants, acaben sent inquilins d’alguna institució ciutadana que els ajuda a sobreviure amb dignitat, sense passar gana i orientant la seva higiene envers ells mateixos i en aquests temps encara més important, de cara als demés.

La qüestió ben palesa que devia fer-se tothom del veïnat és la de com havent-hi institucions que tenen cura dels indigents, el nostre beatnik, cada vegada més degradat, continuava rondant per la Terra Incògnita.

Sense que hi hagi cap misteri en intentar resoldre el destí del xicot de l’entrada, el primer que a un se li acudeix és consultar el cas a la policia municipal. Suposo que, com jo, altres abans ho feren, és clar no puc dir en quins termes, ni quan.

Veient però la persistència del xicot, vaig decidir fer una trucada per interessar-me sobre quins medis la policia podria emprar per ajudar al noi. Primer va trucar la meva muller, pensant que jo no sabria pas fer-ho bé. Un interlocutor telefònic va argüir amb ella sobre la llibertat dels ciutadans a fer els tombs que volguessin per la ciutat, inclòs a seure a les entrades acollidores dels edificis. Arribà a la conclusió el telefonista, conjuntament amb la meva muller, que no hi havia pas res a fer. I bona nit tingueu! Així que vaig decidir trucar jo també, insistint sobre el mateix assumpte, el del beatnik. Vaig tenir sort, una amable telefonista m’informà que una patrulla aniria immediatament a veure què es podria fer. Asserenats per la possibilitat de que el problema seria resolt, no vàrem preocupar-nos més. Fins l’endemà, que trobàrem el jove beatnik, assegut com de costum a l’entrada...

Deixàrem passar uns dies. Al veure que l’assumpte seguia estancat, vaig tornar a trucar a la policia municipal. Encara vaig ser més ben rebut que dies abans. Fins i tot em demanaren un telèfon on poder trucar en cas necessari. Pocs minuts havien passat, quan rebé una trucada dels agents, que eren a peu d’entrada, la llar del beatnik. Vaig baixar perquè entre tots poguéssim veure de solucionar l’assumpte. L’objecte de les trucades i de les visites de les patrulles s’havia fet escàpol, però. Vaig indicar als policies que el noi el trobarien probablement al volt de la cantonada, pels bancs dels contenidors de Terra Incògnita. I els vaig perdre de vista. El dia següent, el xicot dormia plàcidament estirat a l’entrada. Per l’horari del fet, deduí que feia una ben merescuda migdiada.

Van passar més dies i el beatnik, pobret, cada vegada semblava més degradat. Un matí vaig veure la llum, però. Vaig intentar fer servir la meva capacitat raonadora lògico-deductiva, la poca que em queda. Heus ací el que deduí. L’Excel·lentíssim Ajuntament de Ciutat de X, cobra impostos suficients per poder donar-nos bons serveis als ciutadans de X!.

6 ct) Entre els serveis que li pertoquen a l’Ajuntament també hi ha serveis socials, amb telèfon de contacte i tot, que es troba a la pàgina de la xarxa del Consistori. Els serveis socials semblaria que podrien tenir cura del problema del jove beatnik de l’escala de casa. Així que, experimentalment havent comprovat que la policia podia fer ben poca cosa, em semblà que aquest servei de la Casa de la Vila ho podria arranjar adequadament. Decidí trucar-los, al menys m’orientarien, vaig pensar. Per més que em temia, que essent tots plegats, pels voltants dels idus d’agost, hauria de fer front al problema de les vacances, ben merescudes, del funcionariat.

La trucada als serveis socials, de primer cop no va ser contestada. Eren més de migdia, així que algú hi devia haver, vaig pensar. El segon intent, al cap d’uns minuts, va tenir èxit. Una noia era a l’aparell. Però quan va veure de què anava l’assumpte, es va posar molt nerviosa, o així m’ho va semblar. Quan vaig intentar treure’n l’aigua clara, encara ens vàrem enredar més. Fins i tot vaig esbrinar que la telefonista de serveis socials, no sabia d’entrada el nom de la regidora de serveis socials. Semblava que hi havia algú més a l’ombra, però, a qui el meu contacte demanava ajut quan no sabia respondre’m. El que jo preguntava era senzill, o no ho era i només a mi em semblava senzill. Un fet que em sol passar sovint, sobretot quan intento explicar que els problemes d’àlgebra lineal es poden descriure dins dels espais de Minkowski, en lloc dels espais d’Euclides, com tothom hi està acostumat. Així que vaig intentar que m’expliqués com anava això dels serveis socials municipals. Quan ens vàrem entendre, passats uns quants minuts tensos d’estira i arronsa, llavors em demanà si em podria trucar, després de consultar-ho amb algun oracle municipal o a una AI, que tenen per aquestes qüestions angoixants que uns ciutadans, poc entrenats en els entrellats municipals, els poden posar.

Vaig penjar, en el benentès de que no rebria mai més cap notícia dels serveis socials ciutadans de X. Error: no havien passat deu minuts, quan la noia de l’Ajuntament trucà. Em va dir que, com a solució del problema del beatnik estiuenc, el millor que podia fer era anar allí, a la Casa de Ciutat de X i posar una queixa ben raonada a la bústia de la institució. Un escrit dient que arrangessin aquells problemes de beatniks, tan molests.

Vaig pensar que podria indicar-los que: A) Posar en nòmina un equip d’intervenció social ciutadana els 365 dies de l’any. B) A fi de que els casos dels indigents deambulant per Ciutat de X, poguessin ser valorats adequadament. C) I tractats com deuen ser tractats tots els ciutadans, sigui quina sigui la seva situació, origen, creences, llengua,... Bé, el què havia de contenir la meva queixa no m’ho va pas dir el meu contacte amb els serveis socials. Hi he posat imaginació i bona voluntat en els tres punts anteriors. Potser també hi posaran el mateix des del Consistori.

El beatnik nostrat deu tenir família o coneguts, o deu ser conegut per alguna institució, donades les seves característiques. Només caldria com a primer pas saber qui és, d’on ve i decidir on anirà, segons la seva condició valorada per unes persones entrenades per la tasca. D’acord al resultat de la valoració, el destí del xicot hauria de ser escollit amb o sense la seva voluntat, depenent del seu estat. Pel que sembla, és força probable que les seves condicions mèdiques no siguin les òptimes. Les seves condicions higièniques es poden valorar com molt degradades d’un cop d’ull. El seu règim alimentari no és bo tampoc, puc aventurar. No sé com deu ser la interacció amb la gent que no és del seu cercle. Però s’albira com dolenta o quasi nul·la.

7 ct) Per més que una flor no fa estiu, pot ser que el cas del beatnik casolà sigui un exemple de com l’administració, en aquest cas local, deixa de banda una secció dels habitants de Ciutat de X. Un grup que pot ser poc significatiu des del punt de vista estadístic, però tan humà com qualsevol altre grup social.

L’administració és un ens viu que tendeix a créixer sense aturador. En aquest creixement hi ha alts i baixos, s’eliminen serveis o es redueixen tant que són inoperants. Altres elements del cos administratiu creixen a expenses d’altres, d’acord amb no se sap ben bé què. Però sembla cert que en les institucions que paguem entre tots, hi ha una inèrcia semblant als moviments que probablement tenien els brontosaures. Si es mouen ho fan a una velocitat ratllant l’immobilisme.

És possible que una institució privada pugui fer la feina que no fa l’administració pública. A mi em sembla un contrasentit, una solució sense gaire volada. Pot ser un panorama afí al neoliberalisme, que per mimetisme ho ha englobat quasi tot. Alliberant a la administració de fonts de despeses considerables, que així dediquen no se sap tampoc a què ni com. Però això no vol pas dir que no hàgim d’insistir en solucions oposades a aquesta tendència administrativa envers el desentendre’s de les despeses, tot dedicant-se només als ingressos. Cal que sigui l’administració pública la que porti a terme les accions necessàries per aconseguir el benestar de tota la ciutadania, sense excepcions.

De moment, el nostre beatnik va passejant per la Terra Incògnita. La terra de totis.

(*) Professor emèrit de la Universitat de Girona; (**) Pintor de Girona