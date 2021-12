És un vi de la Ribera de Duero amb un color intens, bona estructura i complexitat aromàtica, que recorda la fruita negra i madura. Notes balsàmiques i de regalèssia. En boca és molt saborós, rodó, amb acidesa molt equilibrada i tanins madurs i molt ben integrats. Elaborat al 100% amb la varietat Tinta Fina (Tempranillo) de ceps de més de 35 anys situats a una alçada de 850 metres a la localitat d’Olmedillo de Roa (Burgos), en sols majoritàriament argilosos, una mica calcaris. Una vegada acabada la fermentació alcohòlica i la malolàctica, el vi madura durant 25 mesos en botes de roure francès. La collita del 2017 es caracteritza per la sequera extrema, amb poques precipitacions, que varen moderar l’estrès hídric de les plantes. Els raïms en el moment de la collita eren concentrats i d’una excel·lent qualitat. El resultat és un vi catalogat com a reserva que es recomana per a plats de carn estofada, caça i formatges curats. Molt bona harmonia amb el melós de vedella amb salsafins que serveixen al restaurant Cal Degollat de Llagostera, veritable temple de la cuina casolana.

El celler elaborador: Pagos de Anguix està situat en un municipi de l’extrem nord de la Denominació d’Origen Ribera del Duero. Tenen 90 hectàrees de vinyes, la meitat de les quals ja estan certificades com a cultiu ecològic i la resta es troben en procés de conversió. El vi Prado Lobo Reserva 2017 transmet la més pura essència de la Denominació d’Origen Ribera de Duero. Els vins de Pagos de Anguix (Costalara, Barrueco, El Rosado i Prado Lobo) es comercialitzen a través de restaurants i botigues especialitzades. Any: 2017 D.O.: Ribera del Duero Raïm: Tinta fina Graduació: 14,5º Preu aproximat: 35,50 €