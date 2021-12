L’any 1957, Vernon Richards buscava a la Costa Brava indrets que tinguessin algun element que els fes especials, diferents, i que encara no haguessin estat descoberts pel turisme. I va arribar a l’Escala: «Visitant l’Escala em vaig sentir atret de seguida per aquest encantador poble de pescadors. Vaig conèixer-ne alguns de caràcter independent i noble». Entre aquests pescadors hi havia Joaquim Dunjó, amb qui compartia la ideologia anarquista, i la seva dona, la mestra Quimeta Vallespí; tots dos el van acollir a casa seva durant les temporades que va passar a la localitat els anys següents, durant les quals es dedicava a fotografiar-ne la vida quotidiana i a gestionar-hi l’estada de persones procedents del Regne Unit que, a través de la companyia de viatges londinenca Wayfarers Travel Agency, hi arribaven amb la voluntat de passar uns dies de vacances en indrets poc coneguts però amb bellesa natural i interès cultural.

La presència de Vernon Richards a l’Escala, i la seva relació amb pescadors i altra gent del poble, potser s’hauria perdut amb la memòria d’aquestes persones si no hagués estat perquè el 1999 un amic seu amb casa al municipi, Peter Clements, va donar a l’Arxiu local unes 300 imatges captades per Vernon Richards a l’Escala. El fotògraf anarquista es trobava malalt, en aquell moment, i moriria el 10 de desembre del 2001, aquesta setmana n’ha fet vint anys.

Havia nascut a Londres el 1915, i malgrat el nom i el cognom amb el qual es va dona a conèixer, es deia originalment Vero Benvenuto Constantino Recchioni, i era fil d’un militant anarquista italià que havia fugit a Londres, on havia muntat un negoci de gastronomia. En un escrit que es pot llegir al web de l’Arxiu de l’Escala s’hi apunta que «ja de ben petit s’interessa pels ideals anarquistes de la mà del seu pare. Estudia enginyeria a la Universitat de Londres i comença a treballar d’enginyer civil construint vies de tren del 1939 al 1945, coincidint amb la Segona Guerra Mundial, i després amb la seva dona, l’escriptora italiana Marie Louise Berneri, com a free-lance, en la seva afecció preferida, la fotografia. Gràcies a l’amistat amb escriptors com Gerald Brenan i George Orwell, va poder prendre fotografies de la seva vida privada. El 1953 publica el llibre Lessons of the Spanish Revolution».

L’any 1957 arriba a l’Escala i en queda tan impressionar que l’any següent ja hi comença a organitzar vacances: «El paisatge i la gent del poble esdevindran una fita per al fotògraf -explica l’Arxiu de l’Escala- tal com ell mateix reconeixia en un dels seus catàlegs on apareixen fotografies de l’Escala, al costat d’altres d’arreu del món: ‘L’Escala era el meu poble preferit de la Costa Brava i moltes de les persones que hi vaig conèixer varen ser amics meus. Va ser durant aquests anys que vaig fer aquestes fotografies que he inclòs en el catàleg no com a reportatge, sinó perquè m’agradaven des del punt de vista artístic’».

Les fotografies de Vernon Richards, segons apunta el web de l’Arxiu, tenen un valor especial: «La seva visió com a estranger completa sens dubte el panorama gràfic de l’Escala amb imatges que captava sobre la venda del peix, les ballades de sardanes, les platges solitàries, i els rostres dels nostres pescadors més grans».

Lurdes Boix, arxivera i directora del Museu de l’Escala, recorda en aquest sentit que la irrupció de Peter Clements amb aquelles imatges, i la seva posterior anàlisi, classificació i catalogació, van ser un esdeveniment que es va traduir en l’edició d’una carpeta sobre aquest fons fotogràfic, i l’organització d’una exposició. «Peter Clements era un senyor encantador que tenia casa a Sant Martí d’Empúies i que ens va dir que venia de part del seu amic Vernon Richards, que estava malalt», recordava Lurdes Boix aquesta setmana en conversa amb el Diari de Girona. Boix admet que no sabia en aquell moment qui era Vernon Richards, però que es va posar a treballar per saber-ne com més millor.

Va ser llavors quan va entrevistar el pescador Joaquim Dunjó i la mestra Quimeta Vallespí, que vivien en una casa al darrere de l’Ajuntament, i que es van fer amics de seguida amb Vernon Richards perquè compartien la ideologia anarquista. Però com es van conèixer, abans de descobrir que eren anarquistes? Lurdes Boix relata el que li va explicar el mateix Dunjó: «Era un dia que arribaven de matinada amb les barques de pesca, i com sempre anaven a algun cafè, o a les tavernes de la platja, a esmorzar. I encabat, després de les sardines i d’un traguinyol de vi, acostumaven a cantar. Vernon Richards havia anat a la platja a fer fotos, es va acostar als pescadors que cantaven, entre els quals en Quimet Dunjó ho feia molt bé, i va dir: ‘Este pueblo me gusta y voy a traer gente aquí’».

Lurdes Boix apunta que «la companyia londinenca Wayfarers Travel Agency li havia encarregat que trobés llocs encara verges per portar turisme respectuós, que volgués conèixer el territori». I Richards va arribar a l’Escala el 1957, després d’haver visitar l’Estartit i altres indrets de la Costa Brava. Entre els aspectes que feien atractiva l’Escala des del punt de vista de Richards, Lurdes Boix cita «el barri vell, i sobretot els pescadors, l’efecte de veure cinquanta barques a la platja, l’activitat frenètica al matí, les fàbriques de salaó, i l’espectacle de les teranyines sortint a la nit amb el bot de llum per anar a pescar peix blau, una escena que no es produïa en indrets amb ports més grossos però amb barques dedicades a la pesca d’arrossegament».

Aquest nou turisme que comença a arribar a l’Escala, i que no té res a veure amb el que des de principis de segle visita les ruïnes d’Empúries, més lligat a l’excursionisme, s’allotja d’entrada amb pescadors, alguns dels quals decideixen fer millores a les seves cases perquè veuen que allò els pot ajudar a reactivar l’economia: «Els portaven a dinar arròs i paella a Ca la Nieves, per exemple, i a fer excursions en barques de pescadors a Cala Ferriol, amb arrossada inclosa, en una iniciativa que culmina anys després amb els creus Mare Nostrum». Hi haurà pescadors que veuran en el turisme una oportunitat de canvi de vida.

Vernon Richards passava a l’Escala uns quants mesos a l’any: de maig-juny a setembre-octubre, però a partir del 1962, quan les barques dels pescadors van deixar d’estar a la platja i el port es va traslladar a la Clota, Richards va deixar de venir-hi. «El canvi va ser polèmic a la mateixa localitat, i ell va considerar que allò trencava bona part de l’atractiu que tenia l’Escala». Malgrat no tornar-hi (va continuar vivint a Londres escrivint, editant, fotografiant...), sí que va mantenir la correspondència amb Quimeta Vallespí, amb unes cartes en les quals, segons Lurdes Boix, sempre es va mostrar com un «anarquista idealista». «En el món del consumisme la gent no té ulls, només boca», li escrivia una vegada.