Medalla d’Or al Concurs de Vins i Espumosos de Catalunya Girovi 2021. Extraordinari vi negre monovarietal de producció limitada elaborat a l’Empordà amb la varietat Malbec. És un vi d'un color robí molt fosc. Aroma afruitada que recorda les prunes molt madures i la pell del raïm, que és molt sucosa. En boca és molt atractiu, saborós, vellutat, molt rodó i llaminer. Criança curta de només set mesos en botes de roure hongarès que el deixa en el seu punt òptim de consum sense perdre el seu caràcter afruitat. Etiqueta molt simpàtica amb la imatge d’un Blauet, petit ocell de dors blau-verdós, inconfusible, únic, que viu solitàriament en rius i estanys d’aigües netes. Si el vi és gastronomia i cultura, amb la descripció a vegades del clima, el sòl i la flora, com es fa en aquest cas amb el Blauet, és un valor afegit per gaudir del vi i el lloc on s’ha produït. Recomanat per degustar-lo amb pollastre rostit i naps negres. Excel·lent combinació amb melós de vedella amb salsafins. La varietat Malbec, molt estesa a l'Argentina, fou introduïda pels emigrants francesos i es va difondre de seguida per totes les comarques vitivinícoles d'aquell país, que l’ha convertit amb l’emblema de la viticultura argentina. No està contemplada per la D.O. Empordà i el Celler Maset Plana la comercialitza com a «vi de taula», classificació que no desmereix per res l’excel·lent qualitat d'aquest vi empordanès.

El celler elaborador: Celler Maset Plana és un celler i trull ubicat a Garriguella i regentat per la família Maset Plana, pare i fill. Són molt coneguts per l’elaboració d’olis de l’Empordà amb la marca «Molí d’Oli d’en Maset» i vins de l’Empordà. Participa habitualment al Concurs Girovi. En el concurs celebrat aquest any han obtingut també Medalla d’Or amb el vi rosat La Nena de can Maset, i Medalla de Plata amb el vi negre jove El Nen de can Maset. Venen al públic al celler. Mereix una visita. Any: 2019 Raïm: Malbec Graduació: 14,5º Preu aproximat: 9,50 €