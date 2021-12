Després d’observar una estona en silenci el paisatge d’aquells camps erms, va preguntar al seu acompanyant: «No es treballen aquestes terres?» «Falten mans que ho vulguin fer.» «Doncs haurem de trobar la manera que vulguin».

Francesc de Delàs Silvestre va néixer el 1747 a Girona. Era fill d’una família benestant i això li va permetre poder fer estudis superiors. Va cursar la carrera i el doctorat en lleis a les universitats de Cervera i Osca.

Quan tenia vint anys, el 1767, va ser nomenat procurador síndic general. Aquest càrrec, creat per l’administració municipal sota el règim borbònic, s’encarregava de fiscalitzar l’acció del govern local i atendre les queixes de la ciutadania. Delàs va fer aquesta funció fins el 1769 i hi tornaria el 1782.

Mentrestant, durant la dècada de 1770, va casar-se amb Mariana de Taurinyà de Llaudes. Fruit de l’enllaç, ell va assumir la gestió de les propietats de la família de l’esposa. Entre aquestes hi havia unes terres a la comarca del Bages, entre Navàs i Gaià, dominades pel mas Vilagaià. Per donar-li impuls econòmic, Delàs va establir-hi quaranta colons: famílies de pagesos als quals oferia terra i un lloc per viure a canvi del 25% de la collita anual. Aquella gent es van dedicar al conreu dels cereals, la vinya i l’olivera i, gràcies això, l’activitat de la zona va créixer de manera remarcable.

A Delàs allò li va servir per guanyar-se el reconeixement públic. El 1796 Carles III va crear la baronia de Vilagaià i el gironí va ser el primer baró d’una estirp que, al segle XXI, encara segueix fent servir el títol nobiliari.

En aquells moments Europa començava a canviar. El 1789 hi havia hagut la Revolució Francesa i ben aviat Napoleó s’acabaria convertint en l’amo del Vell Continent. A Girona se sap prou bé perquè el 1808 les seves tropes van assaltar la ciutat, que es va defensar amb ungles i dents durant un setge duríssim que surt al llibres d’història. En aquells moments el baró de Vilagaià era una de les personalitats més reputades de Girona i ostentava el càrrec de regidor degà de la ciutat. Com a tal, va formar part del grup de notables encarregats de preparar la resistència contra els atacs francesos.

Francesc de Delàs Silvestre va poder veure el final de la guerra i el retorn de Ferran VII, perquè va morir el 1818, quan tenia setanta-un anys. En canvi, no va poder ser testimoni de com el seu fill, Francesc de Delàs de Taurinyà, esdevenia alcalde de Girona el gener de 1820.