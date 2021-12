Carmen López és una persona inquieta i polifacètica. En la seva agenda de treball s’hi alternen els constants viatges d’anada a Pueblonuevo del Guadiana, per Vegenat, i els bitllets de retorn a Madrid, on viu amb la seva família, per supervisar com marxa Bakari, la firma de complements de moda que ella mateixa va fundar fa sis anys.

Va començar a treballar en l’empresa familiar l’any 2008 i, des de llavors, ha format part del projecte Vegenat. No obstant això, Carmen ha fet de la seva passió pel disseny un projecte personal i ha creat la seva pròpia empresa. L’any 2015, moguda per la inquietud i el gen emprenedor que li corre per les venes, va decidir posar en marxa la seva marca d’accessoris de moda. Orgullosa, explica que va poder fer-ho gràcies al suport incondicional que li va brindar la seva família: «Ells sempre m’han animat a complir els meus somnis». Confessa que des de petita gaudeix fent qualsevol tipus de treball manual i parla de l’admiració que sentia per la seva àvia Bene, «una brodadora pacient i minuciosa que es lliurava amb precisió cirurgiana a les seves obres». Recorda que quan tenia 10 anys li va demanar als seus pares que li regalessin una màquina de cosir que encara conserva, volia crear coses. Preguntada per quines altres passions té en la vida, reconeix que, amb tots dos projectes, té poc temps lliure però sempre que pot s’escapa per a fer algun viatge, menjar en un bon restaurant, llegir algun llibre i fer una mica d’esport.