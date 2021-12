Derribo simbólicamente las murallas que detuvieron tanto tiempo las legiones imperiales». Ho va dir el llavors president del Consell de Ministres, Manuel Azaña, el 19 de desembre del 1931 (avui en fa 90 anys justos), instants després d’haver simulat amb una maça petita l’inici dels treballs d’enderrocament del baluard de Santa Clara, un dels vestigis de les antigues muralles de Girona que encara condicionaven en aquell moment el desenvolupament urbanístic de la ciutat. Azaña, acompanyat pel president de la Generalitat de Catalunya, Francesc Macià, i per l’alcalde de Girona, Miquel Santaló, va fer diversos actes a la ciutat en un viatge que tenia com a missió principal respondre a les reiterades demandes de l’Ajuntament i tornar a Girona diversos baluards d’aquelles muralles, a més d’altres terrenys adjacents.

La visita d’Azaña va generar una gran expectació a la ciutat, i tots els actes en els quals va participar van ser seguits per una gran quantitat de gent. De fet, els dies anteriors la premsa n’havia parlat àmpliament, dedicant en general grans elogis al polític madrileny. El dia abans, El Autonomista (diari de la família Rahola, d’ideologia republicana, i que en aquell moment encara s’editava en castellà) publicava un article de Claudi Ametlla, Governador civil, que qualificava Azaña com «la més gran i més esperançadora revelació de la república». El mateix escrit afegia que al marge de les qualitats i els valors generals d’Azaña, «els gironins encara deuen al Cap del Govern una concessió que feia prop d’un segle que demanaven inútilment. La clara visió de la justícia de la demanda i la voluntat del governant de tremp, han bastat per a donar-vos, gironins, els baluarts que eren vostres i que us tenien com empresonada -entre muralles- la vostra ciuta».

Enric Mirambell i Belloc (Girona, 1922-2020), que va ser Cronista Oficial de la Ciutat de Girona, va escriure el febrer del 2011 a Diari de Girona un article en el qual recordava aquella visita i la seva transcendència: «Sempre que passo per l’encreuament de la Gran Via amb el carrer Àlvarez de Castro -i això es repeteix vàries vegades cada dia- em ve a la memòria la fotografia del solemne acte de lliurament dels baluards a la ciutat i la simbòlica primera acció per enderrocar-los. Després de desaparèixer la muralla de la Gran Via Jaume I, quedaven en peu tres dels cinc antics baluards que la complementaven. El de Santa Clara, el de Sant Francesc de Paula i el del Governador. Ran els murs del baluard de Santa Clara es va col·locar una tribuna des de la qual el president del Govern i Ministre de la Guerra va donar el primer cop amb una maceta de plata per simbolitzar l’inici de les tan esperades obres». Mirambell afegeix que «feia molts anys que la ciutat anhelava deslliurar-se d’aquell cercle de pedra que si bé durant segles l’havia protegida, ara, ja totalment inoperant, només era un destorb que impedia l’expansió urbana i la posada en pràctica del pla de l’eixample. Finalment el govern central accedí a la reiterada petició de la ciutat».

El viatge d’Azaña a Girona per fer efectiu el retorn d’aquell patrimoni va ser àmpliament comentat a la premsa del mateix dia 19 de desembre, perquè tant El Autonomista com el Diario de Gerona de Avisos y Noticias eren vespertins: «Els dos diaris que aleshores es publicaven a Girona dedicaren un gran espai a la crònica de la visita presidencial. Més extensa la d’El Autonomista que la del Diario de Gerona. La ideologia política del primer era més propera a Azaña que la del segon. Encara en aquell moment els dos diaris es publicaven en castellà. Poc temps després es catalanitzaren, encara que mentalment ja ho estaven un i altre des de la seva fundació», escrivia Mirambell.

De fet, ja publicaven articles en català com el que signava el 18 de desembre, a El Autonomista, l’escritor Miquel de Palol, llavors regidor a l’Ajuntament, sota el títol de «Ciutadans»: «Els esforços de tants anys inútilment esmersats pels Ajuntaments de Girona en deslliurar a la Ciutat de la vella faixa murallada que detura el seu expandiment pel pla, han obtingut finalment sota el Govern de la República plena satisfacció a totes les seves peticions, sense regateig, sense mesquineses, amb l’additament encara de la propietat dels terrenys edificables que augmentaran el patrimoni municipal i compensar les despeses d’enderrocament donant base a treballs que contribueixin a conjurar l’actual crisi. I en aquest falaguer resultat, sense desconeixement ni menyspreu de tantes meritòries col·laboracions, pot legítimament atribuir-se al senyor Azaña, en el seu doble caràcter de Ministre de la Guerra i President més tard del Consell, la indiscutible primacia, reconeguda per aquest Ajuntament en acord d’homenatge i convit al solemnial acte de possessionar-se la Ciutat d’aquells baluarts que per tants títols li corresponen».

Miquel de Palol també es mostrava convençut de «la satisfacció amb que el poble de Girona ha rebut el reconeixement del seu dret pels poders de l’Estat, tant sords abans a la seva respectuosa reclamació» i esperava una recepció a Azaña que evidenciés aquesta agraïment de la ciutadania: «Amb la seva actitud acollidora i amb l’exteriorització dels seus sentiments de respecte i simpatia, per tots els mitjans que la seva bona voluntat pugui aconsellar-li, i especialment en concórrer a l’acte» d’arribada d’Azaña a la ciutat, que s’esperava a tres quarts de dotze del migdia a l’estació de ferrocarril.

Però el tren que el portava va arribar tard -«per no perdre el costum», escriuria Mirambell, en referència als problemes que ja fa noranta anys presentava el transport ferroviari-. El president del Consell de Ministred venia acompanyat des de Barcelona pel president de la Generalitat, Francesc Macià, i altres dirigents polítics: «A la plaça del Carril de Girona el reberen les autoritats locals, mentre una companyia de l’exèrcit li rendí els honors de rigor. Comentà que havia estat alguna altra vegada a la ciutat, però sense música. Es mostrà satisfet de la gran participació popular en la rebuda i comentà que els gironins celebraven amb raó la desaparició d’aquelles fortificacions».

Si a l’estació hi havia molts gironins, també van ser molts els que van acompanyar el trajecte en cotxe descobert que Azaña, Macià i l’alcalde Miquel Santaló van fer fins a l’Ajuntament, on aquest darrer «li presentà les forces vives de la ciutat. Entre aquests li sorprengué la gran semblança física que tenia amb ell un apotecari, amb qui mantingué un breu diàleg. ‘-Pero Vd. Soy yo¡’- ‘Pero con mucha diferencia’ ( li respongué l’apotecari).- ‘Si quiere cambiamos’ ( replicà el president). Es tractava del senyor Joaquim Medrano i Barbadillo, director de la farmàcia de l’Hospital de Santa Caterina», explicava Mirambell, que havia conegut Medrano i confirmava la semblança.

Durant la seva estada a l’Ajuntament, Azaña va rebre un pergamí en el qual constava l’agraïment de la ciutat per la seva gestió i va ser el protagonista principal d’una recepció amb la presència de representants de molts municipis de les comarques gironines. Azaña, Macià i Santaló també van sortir al balcó de l’edifici consistorial per rebre l’homenatge dels centenars de persones que s’havien reunit al seu davant.

Mirambell continua relatant que «des de la plaça del Vi, en cotxe descapotat i amb el seguici corresponent, es traslladaren al baluard de Santa Clara. Allí nous discursos i la formalitat d’entrega dels baluards, i l’acció de la piqueta que simbolitzava l’inici de les obres d’enderroc. Diu textualment el senyor Azaña: ‘Derribo simbólicamente las murallas que detuvieron tanto tiempo las legiones imperiales’. I afegeix ‘Nos pasearon por Gerona y sus cercanías en coche descubierto...’ anotant que va passar molta fred, ja que bufava la tramuntana i el termòmetre havia baixat fins a tres graus sota zero. Explica que els que l’acompanyaven li feien grans elogis de la ciutat, i cap li deixa de dir que la Girona vella és superior a Toledo. Ell no ho desmenteix, com diu que fan altres castellans, i així es fa simpàtic a Catalunya. Les referències de premsa especifiquen que aquest passeig va consistir a mostrar-li la Devesa i els baluards del governador i de Sant Francesc de Paula, que entraven en el lliurament fet a la ciutat».

L’estada d’Azaña a Girona aquell dia d’ara fa 90 anys va acabar amb un banquet a l’Hotel Italians, del carrer de Ciutadans, i una visita al Centre Republicà del carrer del Carme: «Més discursos i ocasió de confraternitzar amb els correligionaris polítics. I seguidament ja es desplaçaren fins a l’estació per emprendre el viatge de retorn a Barcelona».