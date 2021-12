Els orígens de la Universitat de Girona sis segles enrere

La Universitat de Girona està acabant l’any 2021 immersa en les celebracions del seu trentè aniversari. Ara fa tres dècades, el desembre del 1991, el Parlament de Catalunya va aprovar la llei de creació de la nova universitat, però, si per fixar l’inici de l’actual UdG s’ha de parlar d’aquell document firmat per Jordi Pujol i Josep Laporte, llavors president i conseller d’Educació respectivament del govern català, per conèixer els orígens dels estudis universitaris a Girona s’ha d’anar a molts segles enrere. A un altre mes de desembre, el de 1561, quan es va col·locar la primera pedra de l’edifici que avui acull el rectorat de la UdG, les Àligues, en l’inici d’unes obres que, amb més de cent anys de retard, començaven en convertir en real el privilegi que el rei Alfons el Magnànim havia concedit a la ciutat per impartir les titulacions de gramàtica, retòrica, filosofia, teologia, dret i medicina (1446). Un Estudi General que, segons detalla l’historiador Josep Clara a Introducció a la història de Girona, «no va poder ser realitat fins a la segona meitat del segle XVI i les classes no començaren oficialment fins al 1572». Per Clara, «l’època més brillant de l’Estudi General correspongué al segle XVII». I, de fet, va ser la més brillant i la final d’aquesta etapa perquè, a principis del XVII, el Decret de Nova Planta va acabar amb la supressió de totes les universitats catalanes excepte la de Cervera (1717).

Els orígens de l’Estudi General apareixen detallats en un altre llibre clàssic sobre la història de la ciutat, Girona en el transcurs del temps (Josep Maria Pla i Dalmau, 1985)». «El rei concedí a la ciutat el dret de fundar-hi una universitat (1446); els papes Sixt V i Pau III confirmaren el privilegi. Però la cosa anava per llarg, ja que la Universitat de Girona, per les conseqüències derivades de la guerra i altres adversitats no començà la docència fins al 1572», escriu Pla i Dalmau al·ludint, principalment, a les revoltes remences de la segona meitat del segle XV com a motiu per al llarg impàs de temps que va passar entre la concessió del privilegi per part d’Alfons el Magnànim i el començament real de les classes (126 anys concretament).

Certament, la qüestió remença en pot ser una de les causes, però, aquí també caldria posar sobre la taula el tema del finançament de la mateixa universitat i de la mateixa construcció de l’edifici de les Àligues. I aquí hi entren en joc dos noms; el d’un rei (Felip II) i el d’una persona benestant de la ciutat, Iu Arnós. «Felip II va atorgar unes rendes per fer possible la instauració de la universitat que ja s’havia autoritzat el 1446; es compraren uns horts extramurs de la porta Rufina i, el 4 de desembre de 1561, el bisbe col·locà la primera pedra de l’edifici destinat a allotjar-la; la construcció s’estendria des del convent dels Dominics a les proximitats de la porta esmentada, amb una llarga façana a la plaça Sant Domènec», detalla Pla i Dalmau que, tot seguit afegeix, «la donació de 744 lliures barcelonines per part d’Iu Arnós, benemèrit gironí, permeté accelerar una mica més la construcció».

Josep Maria Pla i Dalmau detalla a Girona, en el transcurs del temps que la universitat gironina, l’Estudi General, «adquirí ràpidament un bon prestigi» i que, ja abans de l’acabament de les obres de l’edifici de les Àligues, van començar les classes «gramàtica, dret, lleis i ciències naturals en locals del municipi i del capítol». Unes apreciacions que, en certa manera, Josep Clara en el seu recorrent manual sobre la història de Girona. «Inicialment, hi hauria dues càtedres (gramàtica i teologia) i després s’hi afegiren les de filosofia, Lleis i medicina», apunta l’historiador gironí que cita noms com «Jaume d’Agullana, Antoni Tarroja, Francesc Roger i Narcís Font» com a alguns dels professors d’aquell nou Estudi General que, segons ell, tenia «una vida acadèmica dominada per la clerecia amb un caire escolàstic i contrareformista» amb els seus moments més brillants durant el segle XVII.

Si, dos segles i mig abans, les revoltes remences havien estat un dels obstacles per convertir en una veritable universitat el privilegi concedit per Alfons el Magnànim, la seva desaparició el 1717 es pot emmarcar dins d’un altre conflicte armat: la Guerra de Successió. La victòria de Felip V i el decret de Nova Planta, que entre altres coses va suposar el tancament de totes les universitats catalanes menys la de Cervera, van portar els estudis universitaris a Girona a una situació que, sense haver de caure excessivament en la història-ficció, molt diferent de la que hauria tingut en cas la guerra hagués acabat d’una manera diferent. Només sis anys abans s, en una visita a la ciutat, l’arxiduc Carles havia concedit el títol de «Reial» a la universitat gironina. «El 13 de gener de 1710 i per la porta de l’Areny, l’arxiduc Carles -o sigui el que hauria estat el rei Carles VI- va entrar a Girona; venia de Llagostera on havia estat uns dies de cacera per les Gavarres. La seva entrada a la ciutat es convertí en una entusiasta manifestació d’adhesió popular», descriu Pla i Dalmau que, afegeix, que el pretendent austracista va marxar de Girona el 18 de gener «després de visitar dos cops el cos de Sant Narcís i també recorregués les defenses de la ciutat» a banda de convertir en «reial» la universitat gironina. Sobre el tancament de la universitat pel Decret de Nova Planta, Josep Clara en detalla que «de les 800 lliures que l’Estudi General tenia d’ajudes van ser atorgades a precisament a la Universitat de Cervera i 400 a col·legi de Jesuïtes» i que, des de llavors, «els gironins que volien cursar estudis universitaris haguessin de matricular-se a Cervera o a les universitats franceses de Perpinyà i Montpeller».

LA UNIVERSITAT LLIURE

Un segle i mig més tard del Decret de Nova Planta, arran de la revolució de 1868, Girona va recuperar els estudis universitaris, concretament els de dret i farmàcia, amb una Universitat Lliure de Girona promoguda per l’ajuntament de la ciutat que només va durar cinc anys (del 1869 al 1874). El final de la Primera República i la restauració borbònica van acabar amb aquella segona etapa dels estudis universitaris a Girona que, com a tal, no començarien a recuperar fins passat un altre segle amb la creació de centres dependents d’universitats de Barcelona: l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica i el Col·legi Universitari, o, posteriorment, la recuperació de, precisament, l’Estudi General, que acollia estudis d’humanitats, d’empresarials, de ciències i de ciències socials.

Totes elles s’integrarien, després del decret fundacional de 1991, a la Universitat de Girona que acaba d’encetar el segon mandat de Quim Salvi com a rector plenament consolidada amb més 15.000 estudiants, nou facultats, quaranta càtedres i una dotzena de grups de recerca propis. Una universitat que, en els darrers 30 anys, ha crescut molt respecte a la que es crear el 1991, però que, en certa manera, també és hereva d’aquell Estudi General de Girona dels segles XVI i XVII.