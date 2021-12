Part dels que havien de ser a la reunió no es van presentar. «Al saber que venen els francesos, han fugit», va explicar un bidell. Ells, en canvi, ni s’ho havien plantejat. Tenien més a perdre si marxaven que no pas quedant-se. Simplement s’adaptarien als nous aires.

Francesc de Delàs de Taurinyà va néixer a Girona el 1771 fruit del matrimoni de Francesc de Delàs i Mariana de Taurinyà, membres de dues famílies adinerades que tenien propietats a les zones rurals del Gironès i el Berguedà. De fet, Delàs pare va aconseguir ser nomenat baró de Vilagaià, títol que el nostre protagonista va heretar arran de la mort del seu progenitor el 1818. També va ocupar el seu seient al consistori municipal gironí perquè aleshores aquella mena de càrrecs eren hereditaris.

El cas dels Delàs és un bon exemple de com, malgrat les anades i vingudes dels fets, determinades elits tenen l’habilitat de mantenir-se al poder. Això es pot apreciar, per exemple, durant l’etapa del Trienni Liberal; el període comprès entre 1820 i 1823, durant el qual els sectors més avançats del país van forçar al rei Ferran VII a jurar la constitució de 1812 i a introduir reformes. A Girona això es va traduir en un relleu a l’ajuntament i Francesc de Delàs de Taurinyà, segon baró de Vilagaià, va ser designat alcalde per les noves autoritats. Va ser rellevat el desembre del mateix any pel també noble Francesc de Camps Font.

El Trienni es va acabar perquè Ferran VII va conspirar amb la monarquia francesa, que va enviar a Espanya un exèrcit conegut com els Cent Mil Fills de Sant Lluís. Amb aquest moviment es va retornar a l’absolutisme i començà una duríssima repressió. A Girona, els més compromesos políticament van fugir, mentre que els Delàs, Camps i companyia van rebre les tropes reialistes per pactar-hi una rendició beneficiosa per als seus interessos.

Delàs va tornar a les estructures municipals el 1833, quan va ocupar el càrrec de Síndic Procurador General, una figura que tenia per funció atendre les peticions de la ciutadania que, en realitat, no tenia ni veu ni vot en les decisions de la política. Paral·lelament es va dedicar a la gestió de les seves propietats, que a part de la baronia de Vilagaià, comprenien terres i quinze masos en diferents comarques.

El 1803 s’havia casat amb Maria Antònia de Gelpí i de Maranyosa. El primer fill del matrimoni, de nom Francesc de Paula, va succeir el seu pare a la baronia quan Francesc de Delàs de Taurinyà va morir el 1864. El germà petit del nou baró, Ferran de Delàs i de Gelpí, va dedicar-se a la política i al món dels negocis. Passaria a la història per fundar Catalana de Seguros, embrió de l’actual Catalana Occidente.