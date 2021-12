El celler Torre del Veguer acaba de treure al mercat el seu producte més emotiu. Es tracta del vi espumós Marta 2019 In Memoriam, amb el qual s’ha volgut retre homenatge a la fundadora d’aquest celler de Sant Pere de Ribes, Marta Estany, traspassada el mes d’agost passat. El Marta 2019 exhibeix rodonesa i molt bona acidesa. És ecològic i apte per a vegans. Destaca per la seva singularitat i per una interessant salinitat. De color groc palla amb reflexos daurats. El carbònic és viu i cruixent, amb una bona despresa de petites bombolles. Mostra notes florals com la flor d’ametller i afruitades. Recorda els llevats amb sensacions meloses i amoroses. El director de Torre del Veguer, Joaquín Gay de Montellá Estany, afirma que «amb aquest singular escumós, estrenem un nou cupatge amb varietats tradicionals». En aquesta nova anyada especial s’ha deixat de banda el moscatell de gra petit que sempre havia protagonitzat el Marta i s’ha apostat, a parts iguals, per l’aromàtica Malvasia de Sitges i pel xarel·lo, tot de vinyes pròpies del massís del Garraf. És un clàssic Penedès d’elaboració artesanal seguint el mètode tradicional, amb aclarit i desgorjament manual. Criança de 24 mesos en ampolla a les rimes situades als antics cubs d’aquesta eclèctica casa fortificada i celler declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional. Aquest escumós de Torre del Veguer ha resultat guardonat amb Medalla d’Or al Concurs de Tastavins de Sant Humbert al 2021. Per la seva singularitat i atractiu és recomanat per a aperitiu, una mica fresc i com a copa entre hores.

El celler elaborador: Torre del Veguer, situat a Sant Pere de Ribes (Barcelona), dins de la Denominació d’Origen Penedès, subzona massís del Garraf, és un preciós castell que data del segle XIV. Hi varen començar a elaborar vins els frares jerònims. Més tard, el 1888, els seus vins foren premiats a l’Exposició Universal de Barcelona. A partir del 1995, amb la intervenció de Marta Estany i, posteriorment la incorporació del seu fill Joaquín es va iniciar una nova etapa amb varietats pròpies del Garraf. Habitualment participa al Concurs de Vins i Espumosos de Catalunya Girovi amb molt bones puntuacions. És un lloc molt adequat per a l’organització d’esdeveniments. Mereix una visita. Any: 2019 D.O.: Penedès. Raïm: Malvasia de Sitges i Xarel·lo. Graduació: 12º Preu aproximat: 22 €