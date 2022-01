Les plaques de cava

La història recent del col·leccionisme popular registra unes vicissituds, uns recorreguts que es deixen dur per modes, per modernitats i per la facilitat que els practicants en puguin gaudir. Temps enrere, posem-hi dues dècades, els «mercadillos» s’omplien de pins i targetes telefòniques, entre d’altres, i ambdues vessants pràcticament desapareixerien. També venen patint algunes de les clàssiques, d’entre elles la considerada arreu del món i des de fa 180 anys com la mare de totes aquestes aficions, la filatèlia, i ja veiem la davallada que està vivint, en bona part per culpa de les especulacions abusives i de les inversions enganyoses.

Ara bé i arran del «boom» produït precisament just l’arribada del nou mil·leni, hi ha una temàtica que frueix de bona salut i que de moment se la veu forta, amb bon present i futur, com és la de les xapes de cava, taps de corona o plaques. Aquest vessant no naixeria ara fa uns 20 o 30 anys, sinó que ve a ser la transformació i l’actualització d’una afició històrica que apassionava especialment els menuts, entre altres circumstàncies perquè no necessitaven diners per anar entrant peces.

Fixeu-vos el nivell d’aquesta incidència, que fil·latelistes de tota la vida, persones entrades ja en l’anomenada tercera edat fins i tot, membres d’associacions amb una llarga trajectòria, veritables experts en aquest món cultural i de sa esbarjo, optarien per entrar de ple en el món de les plaques, sense que allò representés forçosament abandonar els segells, però evidentment que el temps disponible per als entreteniments resulta limitat per a tothom.

Posem-hi un exemple; la Societat guixolenca, amb 85 socis actius, uns 25 d’ells hi estan ben ficats, i amb unes importants col·leccions per cert, inclòs un museu particular a la ciutat. Aquest col·lectiu d’aficionats celebra durant l’any més d’una trobada, i amb motiu de la seva expo i festa així mateix anual, editen peces soltes o sèries de plaques, molt cercades i aplaudides.

Per la seva banda, els cellers i productors de cava s’hi sumarien des del primer moment, tot representant per a molts d’ells una nova font d’ingressos. Se n’organitzen trobades, exposicions, conferències; tot un món.

Reproduïm els cartells d’algunes de les primeres mostres, anys 2000 i 2001, organitzades per l’associació de Sant Sadurní d’Anoia, la Venerable Confraria de la Bóta de Sant Ferriol Empordà, i el Círculo Catalán de Madrid, respectivament.