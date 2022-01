És costum tancar els anys i obrir els següents amb balanços i pronòstics. En la gastronomia succeeix com en qualsevol altre àmbit de la vida. ¿Passarà el 2022 el que el 2021 ja s’havia predit? La llarga pandèmia marca les tendències i moltes de les projeccions del desembre passat encara segueixen vigents perquè, lamentablement per a les nostres empetitides vides, el cicle de l’epidèmia encara no s’ha tancat i la seva amenaça ho condiciona tot.

No resulta difícil predir, per exemple, com ja s’està fent, que els restaurants mal anomenats gastronòmics estaran oberts menys dies de la setmana del que és habitual fins ara. L’espectacle continuarà però amb un ritme decreixent. La tendència és que es redueixin els horaris per buscar un equilibri entre la feina i la vida dels empleats. Al darrere d’això hi ha la manca de personal i l’absència de clients alguns dies de la setmana; el buit que es produeix durant certs mesos de l’any també convida a tancar estacionalment. Es percep un esgotament mentre la pandèmia resisteix.

Els menús i els preus a les cartes, això sí, pujaran alhora que es redueixen. Els costos dels aliments continuaran augmentant a mesura que la cadena de subministrament es complica en aquest nou món del coronavirus. Fa temps que els xefs han adoptat un enfocament creatiu als plats, no només per raons estrictes de creativitat, sinó per minimitzar desemborsaments en el gran producte pròpiament dit. El comensal gastronòmic s’ha acostumat a la força als menús llargs de matèria primera curta, en els quals la carn i el peix són substituïts per enginy i petits ingredients de menor preu. Si volen anomenar-ho sostenibilitat estan en el seu dret, però hi ha alguna cosa que ho defineix millor i és estalvi. Es tracta de l’escandall de tota la vida aguditzat per la necessitat de mantenir una cuina retallant d’aquí i d’allà. Els costos d’un restaurant de les característiques a què m’estic referint són alts. Els restaurantistes -més apropiat el terme que el de restauradors, que ja té el seu significat en l’art- fa temps que diversifiquen els seus models de negoci. Amb l’alta cuina es guanyen diners sempre que un es dediqui a utilitzar el títol i el prestigi que atorga per obtenir els guanys per una altra via. La publicitat, la televisió, els bistrots més rendibles, el càtering i la facturació a domicili són algunes de les fórmules de negoci dels nous cuiners empresaris.

Una altra de les novetats que ja s’està veient és la d’una política més estricta de cancel·lacions de les reserves, malgrat la crisi de la salut que sembla que ho justifica tot. S’ha posat en pràctica la petició d’un dipòsit per fer front al caprici del client que reserva taula en tres restaurants en una sola nit per finalment anar a un o a cap.

Una altra de les tendències, i no només per raons de tipus gastronòmic, és recórrer als productes locals de proximitat per no haver de dependre exclusivament d’una interrupció de la cadena de subministrament. El client sol agrair la identificació de la cuina amb el terrer. Això que se sol anomenar amb indissimulada cursileria «kilòmetre zero».

Hi ha també altres coses de les quals es pot parlar: la veneració pel foc viu de graelles i brases no és més que la rebel·lia del consumidor davant la mistificació elaborada i la disminució del producte a les cartes i menús. A les brases tot es veu, la flama il·lumina i desperta gana.

En la magnífica il·lustració de Pablo García d’aquesta pàgina tenim una truita feta el 2021 i un ou disponible per a la que caldria fer el 2022, que agafa un sentit una mica enigmàtic. En un temps d’incerteses, allò que el menjar planteja des del punt de vista de l’oci no ha de ser menys incert. Per al nou any pandèmic se segueix insistint en la tendència creixent a consumir verdures, una sàvia elecció gastronòmica si les hortalisses i la cuina se saben separar del veganisme menys culinari. Aquest que, a més, no té veritable voluntat i passió hortícola quan proposa disfressar la verdura de proteïna i alimentar amb porqueries la il·lusió que el vegà menja un filet.

En l’òrbita anglosaxona, la que més sembla disposada a perdre el temps elaborant llistes de productes trend, cuegen com a ingredients tendència en l’alimentació les pólvores de col·lagen, els bolets reishi beneficiosos, sembla, per al sistema immunològic; els fideus i els menjars fermentats asiàtics tampoc passen de moda (pho, udon, kimchi); el gingebre és per qualsevol lloc; la tacopèdia mexicana és la més recurrent de les aficions entre els foodies (la cochinita pibil ha resultat ser el plat mundial de l’any triat per Taste Atlas), i no s’oblidin de la llet de patata. Ah? Els prescriptors de tendències insisteixen que segueixin col·leccionant robots de cuina, els que tenen alguna utilitat i els que acaben arraconats. No els facin cas. Aquest és el consell d’un veí: vagin al mercat, observin el producte fresc de temporada, comprin sabent triar i dediquin-se a cuinar sense complexos.