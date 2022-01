Els elaboradors d’aquest vi, Lafou Celler de Batea (Tarragona), dins la Denominació d’ Origen Terra Alta, signen a l’etiqueta «Ens acompanya entre vinyes insinuant-nos el camí entre les terrasses i feixes que respira nostra terra de vins». És un vi relativament jove, d’un color cirera brillant amb aromes complexes que recorden la fruita vermella madura, les herbes seques, una mica balsàmic amb records d’espècies dolces. En boca és molt suau, vellutat, ben estructurat amb uns tanins ben integrats que el fan saborós i atractiu. Deixa al darrere gust el record de la fruita fresca i una sensació molt amable a la boca. Procedeix de raïms de la Finca Mas Gabrielet de sòl franc-argilós i de les varietats Garnatxa Negra, Sirà i Morenillo, varietat acceptada fa poc per la D.O. Terra Alta, que dóna molt bona qualitat. Vinificació individual de cada parcel·la de vinya. Verema manual. A l’entrada del raïm al celler es refrigera fins a 5º per perseverar aromes, objectiu que s’aconsegueix plenament. La fermentació es fa a 26º de temperatura amb tres pigeatges diaris (el treball amb pigeatge permet una extracció del taní mes harmònica). Posterior criança de sis mesos en botes de roure centreeuropeu de 300 litres. El seu nom, El Sender, ens remet al camí que acompanya les vinyes de Mas Gabrielet, en clara referència al paisatge d’aquesta part de la Terra Alta. És un vi negre plurivarietal molt assolit com a vi de criança curta que permet degustar-lo una mica fresc. Recomanat per plats de carn blanca amb salses lleugeres i suquets de peix de roca. Molt bona harmonia amb formatges suaus. El celler elaborador, Lafou Celler, pertany al grup Roqueta Origen de Manresa.

Any: 2019 D.O.: Terra Alta Raïm: Garnatxa negra, sirà i morenillo Graduació: 14º Preu aproximat: 11,25 €